שיר (שם בדוי), אישה שגדלה בבית דתי, למדה באולפנה, ובהמשך ביצעה שירות לאומי. הקשר בין השניים החל כאשר שיר פנתה למוסך בעקבות תקלה ברכבה. העובד במקום, מוסלמי תושב עיר מעורבת באזור מרכז הארץ, סייע לה והציע לה להיעזר בו גם בהמשך, תוך שהוא משאיר לה את מספר הטלפון שלו. בתחילה השיח ביניהם נסב סביב ענייני הרכב בלבד, אך בהדרגה התפתח לקשר קרוב יותר.

בני משפחתה של שיר גילו על הקשר וקיבלו אותו בצורה קשה. היא נזרקה מביתה, מה שהוביל אותה לעבור להתגורר עמו בביתו. עוד לפני המעבר נאמר לה כי הוא נשוי לאישה נוספת ואב לילדים, אך לטענתו מדובר בנישואים חסרי משמעות, והוא מתכוון להתגרש. בפועל, הגירושים מעולם לא התרחשו. שיר מצאה את עצמה חיה במבנה משפחתי מורכב, כאשר הוריו של בן הזוג מתגוררים בקומה אחת, אשתו הראשונה וילדיה בקומה אחרת, והיא בקומה נפרדת.

במהלך השנים ספגה יחס משפיל מצד בני המשפחה, שכלל קללות, לעג על יהדותה והתייחסות מבזה למוצאה. בניסיון נואש לזכות בהכרה ולהפחית את העוינות, שיר אף התאסלמה, אלא שהמהלך רק החמירה את מצבה. היא המשיכה להיתפס כזרה, והואשמה גם בבגידה במשפחתה ובעמה. "כמעט בגדת בעם שלך ובמשפחה שלך אז למה שלא תבגדי בנו?" הם היו מאשימים אותה.

במקביל נולדו לה שני ילדים, בן ובת, בהפרש של כשנה, כאשר הבן עבר ברית מילה בכפר ללא ליווי משפחתה. למרות התנאים הקשים, שיר המשיכה לשמור על זיקה ליהדות, הקפידה על שמירת שבת והשתדלה לשמור כשרות ככל שהתאפשר. עם זאת, המציאות בבית של בן זוגה הלכה והפכה לבלתי נסבלת, במיוחד כאשר הבטחותיו של בן הזוג להיפרד מאשתו הראשונה לא קוימו.

לפני כתשע שנים שנים, כשהבת הייתה כבת שלוש והבן בן ארבע, פנתה שיר לעזרה. ארגון יד לאחים נענה לבקשתה וחילץ אותה ואת ילדיה תחילה למקלט ולאחר מכן לדירה ייעודית של הארגון. מאז החילוץ, הארגון מלווה את שיר באופן צמוד. בהמשך עבר הבן תיקון ברית על ידי מוהל באירוע חגיגי וגדול שנערך בצפון הארץ בהשתתפות הרב שמואל אליהו.

עובדת סוציאלית מטעם יד לאחים עודדה אותה לצאת ללימודים, מתוך זיהוי הפוטנציאל והכישרון שלה. בעזרת מלגת לימודים משמעותית ותמיכתו של תורם שליווה אותה לאורך הדרך, החלה שיר בלימודי סיעוד, בזמן שילדיה זכו לחונכים ולמסגרת תומכת. כיום, שיר מסיימת את לימודיה כאחות מוסמכת וכבר משולבת בעבודה בקופת חולים, תוך השלמת תארים והכשרה מקצועית. כיום, ילדיה גדלים במסגרת יהודית, שומרים שבת וכשרות, ובימים אלו מתכוננים לציון בר המצווה של הבן ובת המצווה של הבת. הקשר עם האב המוסלמי הולך ומתמעט עם השנים: הבת מסרבת לקיים עמו קשר, ואילו הבן שומר על קשר מצומצם בלבד.