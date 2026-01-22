שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, רואה בניסיונות לסיכול חוק הגיוס מאמצים שכל מטרתם היא הפלת הממשלה.

"כל אותם אלו שמנסים לסכל את המהלך ההיסטורי הזה שאנחנו עושים פה לעם ישראל, אותם משפטנים ואותה יועמ"שית מודחת ואותו בג"ץ שהפסיקו את מעונות היום והתקציבים לבחורים שבאמת תורתם אומנותם, מנסים להפיל את הממשלה דרך החרדים והמאבק שלהם הפך למלחמת קודש", אמר השר קרעי בראיון בועידת ערוץ 7.

הוא הוסיף "את מלחמת הקודש הזאת אנחנו מפסיקים בחוק גיוס היסטורי וחסר תקדים. ההנהגה החרדית הולכת להצביע על שינוי דרמטי מכל מה שהיה מאז קום המדינה, הכרה בכך שיש מי שתורתם אומנותם ויש מי שלא".

לשאלת מהות המונח תורתו אומנותו, מציע קרעי לחזור למקורות הרואים כבסיס לדיון את ערכם של לומדי התורה בשמירה על זהותו וקיומו של העם היהודי. עם זאת הוא רואה כאידאל את היציאה למלחמה עם ספר התורה, כדוגמת המציאות של כהן משוח מלחמה המדבר אל העם, כפי שראינו במלחמה האחרונה. "אני גם מקבל את זה שיש ציבור חרדי שהתרגל מקום המדינה למשהו אחר - שלא מתגייסים. את התפיסה הזו משנים דרך ההכרה שלהם".

קרעי מספר על נבחרי ציבור מהחברה החרדית שפנו אליו עוד לפני סערת חוק הגיוס וביקשו להסדיר את גיוסם של מי שאינם לומדים, ומדובר באלפים, אך הצבא אינו מוכן לקבל אותם. לעומת זאת כעת הצבא מכין את מה שקרעי מגדיר ככלי קיבול לקליטת הצעירים החרדים, חטיבת חשמונאים, שבעיניו עצם קיומה מביאה מתגייסים חרדים מאחר והיא מאפשרת שמירה על אורח חיים חרדי בתמיכה של ראשי המגזר החרדי ורבניו, וכבר, אומר קרעי, ניתן לראות את הכפלת שיעורי הגיוס בשנה האחרונה.

על התנגדותו לחוק שקודם בתקופת יולי אדלשטיין, אומר קרעי כי "יולי אדלשטיין שיתף פעולה עם כל אלו שניסו לצאת נגד כל הקדוש והיקר לעם ישראל. הוא שירת את אותה ממשלת שינוי שנלחמה בשבת ובכשרות ושיתף איתם פעולה. הוא רצה לסכל את החוק".

לדבריו החוק אינו קל לעיכול לציבור החרדי. "קשה להם עם חוק הגיוס והסנקציות שלא קיימות מול אף מגזר ובאף פשע או עוון במדינת ישראל. כאן יש עונשים קולקטיביים מאוד בעייתיים. מדובר בסנקציות מוגזמות בעיניי כי הן קובעות שייענש גם מי שתורתו אומנותו. ההנהגה החרדית מוכנה לקבל זאת מתוך אמונה שיעמדו ביעדים והסנקציות לא יתממשו. מדובר במהלך היסטורי ומי שמסכל זאת פוגע בביטחון ישראל. הסיבה היחידה שלהם היא להפיל את הממשלה".

על האפשרות שבג"ץ יבטל את החוק במידה והוא אכן יעבור, סבור השר קרעי כי יהיה צורך להבהיר לבג"ץ את מקומו ולא להתרשם מפסילת החוק. "צריך להעמיד את הגולם הזה במקומו או להשיב אותו לעפרו. אי אפשר לחיות במדינה שבה העם בוחר את נבחריו בקלפי, הם יושבים וכותבים חוקים במשך שנים ארוכות ובסוף בא שופט או קבוצה קטנה של שופטים ואומרים אנחנו מעל החוק".

עוד נשאל השר קרעי אם לא נכון לנקוט בדרך הפוכה ולהעניק הטבות למשרתים מבלי לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות של החרדים. קרעי משיב ואומר כי אינו מקבל את הטענה לפיה האירוע כולו הוא אירוע של הטבות כלכליות. "יש כאן מהלך היסטורי של שותפות אמיתית, של הכרה בהנהגה החרדית שגם אלו שישבו ועסקו בתורה יקומו ויתגייסו כאשר כבר אין תורתם אומנותם". מעבר לכך, מוסיף קרעי, הממשלה תקצבה הטבות במיליארדי שקלים לאנשי המילואים.

בהתייחס להצעת נפתלי בנט למתן מיליון שקלים לכל משרת, מגיב השר קרעי ואומר כי הוא "מאמין שמילואמניק יעדיף את המצב שבו יש ממשלה לאומית ערכית יהודית, שאכפת לה מהמילואימניקים ולא בנט שיביא לה מיליון שקל אבל יקים ממשלה עם מנסור עבאס, שהביטחון שלנו יהיה בה בסכנה גדולה יותר".

עוד נשאל קרעי אודות התנגדותו לוועדת חקירה ממלכתית במתווה כלשהו. "הם לא רוצים ועדה ממלכתית. הם רוצים ועדה שתאתרג ותשמור עליהם ועל כל המחדלים שלהם. ראינו בפרשת הפצ"רית איך הם מאתרגים ואיך הם לא מוכנים לתת לשר המשפטים למנות מישהו שילווה את החקירה. הם חבורה שמאתרגת אחת את השנייה. העם לא סומך על בג"ץ, לא סומך על יצחק עמית, ולכן אנחנו מציעים למנות חצי חצי. תראה את זה כשתי ועדות, ועדת חקירה מצד ימין וועדת חקירה מצד שמאל, כאשר לכל צד יש סמכות לשאול כל שאלה ולהוציא ולכתוב מה שהוא רוצה בדו"ח המסכם".

"אנחנו לא מפחדים מהאמת. ראש הממשלה אמר שהצגנו פרוטוקולים בפני מבקר המדינה ואני רק מחכה שהאמת תצא לאור ויראו מי נלחם על הביטחון ומי ניסה כל הזמן להחליש ולגרום לנו להיות רופסים במאבקים שלנו מול האויבים שלנו", סיכם.