טראמפ: אם חמאס לא יוותרו על הנשק - זה יהיה הסוף שלהם צילום: הפורום הכלכלי בדאבוס

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השיק היום (חמישי) את מועצת השלום שהקים וחתם על אמנת ההקמה בשולי הפורום הכלכלי בדאבוס שבשוויץ.

המועצה מונה לפי שעה 21 מדינות: ישראל, מצרים, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה, בחריין, סעודיה, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן, מרוקו, ארגנטינה, הונגריה, בלארוס, קזחסטן, אוזבקיסטן, וייטנאם, קוסובו, ארמניה ואזרבייג'ן.

על פי דיווחים נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, החליט להצטרף גם כן ליוזמה אך לא הגיע לאירוע הרשמי בו הושקה המועצה.

מטרתה המוצהרת של מועצת השלום היא "קידום תהליכים לשלום במזרח התיכון כולל סיום המלחמות באזור"

בנאום שנשא טראמפ, הוא הציג את מועצת השלום כצעד משמעותי במאמצי שלום במזרח התיכון ואמר: "מודה לרוביו, וויטקוף וקושנר על העבודה שלהם להבאת שלום למזרח התיכון. המלחמה בעזה מגיעה לסיום. כנשיא סיימתי שמונה מלחמות בתשעה חודשים ואני חושב שאסיים מלחמה נוספת בקרוב. חמאס נולדו עם נשק בידיהם, אבל הם צריכים לוותר עליו. אם הם לא יוותרו, זה יהיה הסוף שלהם".

בקרב אנשי ממשל טראמפ ישנה תקווה כי כעת, לאחר שהוסר האיום בנוגע לגרינלנד והאיומים במלחמת מכסים, יצטרפו למהלך גם מנהיגים מאירופה שעד כה נמנעו מלקחת חלק במועצה.