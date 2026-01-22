מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ביקר אמש (רביעי) בסוללת כיפת ברזל, יחד עם מפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף ק' ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור, בדק מפקד חיל האוויר את כשירות הלוחמים, סייר במרכז לניהול יירוטים ושוחח עם המפקדים, הלוחמים והלוחמות המשרתים בסוללה.

"אתם נמצאים בלב האתגר הביטחוני המשמעותי ביותר של דורנו", ציין בר, והוסיף כי מאז תחילת המלחמה, מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר יירט עשרות אלפי איומים לעבר שטח מדינת ישראל, והוכיח את יכולתו להגן על העורף בצורה אפקטיבית.

בר, שציין את אחוזי היירוט הגבוהים של המערכות, אמר כי מערכות הנשק המתקדמות של חיל האוויר הן אלה שבזכותן ניצלו חיים רבים. "אנו נדרשים להיות ערוכים להפתעה והאחריות שלנו היא לצמצם את הנזק לעורף הישראלי, נעשה הכל כדי להגן, גם בידיעה שלא ניתן להבטיח אפס פגיעות".

מפקד חיל האוויר הוסיף כי במקביל להגנה החזקה, חיל האוויר מחזיק גם בזרוע התקפית קטלנית שתדע לפעול בעומק האויב.