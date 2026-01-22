השר בן גביר והמפכ"ל על הצתת השוטרים בקריות צילום: דוברות

החמרה במצבו של אחד השוטרים, שהוצת הבוקר (חמישי) בניסיון למנוע מגבר לשים קץ לחייו באזור קניון הקריון, וכעת מצבו מוגדר קשה.

כך נמסר מבית החולים רמב"ם. שני שוטרים נוספים שנפגעו צפויים להשתחרר מבית החולים.

ד"ר האני באחוס, ראש מערך טראומה ברמב"ם, אמר: "שלושת השוטרים התקבלו בבית החולים עם כוויות כאשר שניים מהם במצב קל, והם צפויים להשתחרר. הפצוע השלישי במצב קשה, היינו צריכים להנשים אותו בגין כוויות בפלג גוף עליון. בתוך זמן, הוא יאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי להמשך טיפול ומעקב".

הבוקר דיווח מגן דוד אדום כי שוטרים הוצתו הבוקר על-ידי אדם שניסה להתאבד בתחנת דלק בקריית מוצקין. הוא השליך עליהם דלק והצית אותם. אחד מהם פונה במצב קשה לבית החולים.

השוטרים, שהגיעו לתחנה שצמודה למתחם הקניות "הקריון" בקריית ביאליק, ניסו למנוע מהגבר לשים קץ לחייו - שבתגובה ניסה לברוח מהם לכיוון קריית מוצקין. "במהלך הטיפול באירוע, השליך החשוד חומר דליק לעבר השוטרים, הצליח להצית שוטר, ושני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו גם הם", נמסר מהמשטרה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אמר בהערכת מצב "בראש ובראשונה לשאת תפילה לרפואתם של השוטרים הגיבורים שלנו, שלושה שוטרים שבמהלך פעילות מבצעית מול אדם שמעורער בנפשו, ניכווים - ואחד מהם בצורה די קשה, אנחנו מתפללים עבורם, נושאים תפילה וחיזוק לבני המשפחות.

ובעיקר אומרים את הדבר הבא: השוטרים שלנו הם גיבורים, הם יוצאים יום יום לעבודות שמסכנות את החיים שלהם, בין אם זה מול מחבלים, בין אם זה מול עבריינים ולהבדיל גם באירועים כאלה. אנחנו שולחים חיבוק חם לשוטרי משטרת ישראל, לשוטרים לשוטרות, לוחמים לוחמות אוהבים אותם דואגים להם ונותנים את הנשמה עבורם ומקווים לראות רק בשורות טובות. שהשוטרים שלנו יאבטחו רק אירועים שמחים ורק דברים שמביאים אופטימיות. אבל באמת חיבוק חם וחיבוק גדול לכל השוטרים והשוטרות שלנו."

המפכ"ל רב ניצב דני לוי "אני רוצה להצטרף לדברים החמים שאמרת כאן, אני מיום שמינת אותי ובכלל מאז שהתגייסתי למשטרה אני רוצה להגיד לציבור: יש לנו שוטרים אמיצים, שוטרים שחותרים למגע, שוטרים שהולכים להציל אנשים גם כשהם נפצעים. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו ביום הגיוס שמים את היד על התנ"ך ונשבעים למדינת ישראל ולהצלת חיים זה התפקיד שלנו אנחנו נעשה את זה.

ולמשפחות אני אומר וגם לשוטרים שכרגע כואבים ודואבים, הרבה בריאות. אנחנו נתמוך בהם, נלווה אותם, והם גיבורים גדולים להגיד לשפחות שיש להם ילדים גיבורים. ולהגיד לכל משטרת ישראל - נמשיך לעשות הכל למען מדינת ישראל, יש לנו מדינה אחת ואנחנו נעשה הכל כדי לשמור עליה ולא ניתן לאף אחד לפגוע בה וכשיש בעיה לאזרח הוא מחייג 100 ואנחנו חותרים למגע. והפעם שילמנו מחיר יקר".