בית המשפט השלום בירושלים החליט היום (חמישי) לשחרר למעצר בית את מרים פרידמן, מנהלת המעון בירושלים בו מתו השבוע התינוקות ליה ציפורה גולובנציץ ואהרון כץ, ואת הסייעת מלי שמואל.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרן של השתיים בחמישה ימים בחשד להמתה בקלות דעת והשגחה ברשלנות על ילד. הן שוחררו בתנאים מגבילים של איסור העסקה במסגרות עם ילדים למשך 45 ימים, איסור על יצירת קשר עם הורי הילדים ומעורבים אחרים שהיו במעון למשך 30 ימים, והרחקה מהמעונות בהם עבדו למשך 45 ימים.

חני כץ, אמא של אהרון כץ ז"ל שמת באסון יצאה היום (חמישי) מהשבעה והגיעה לבית המשפט כדי להעיד לטובת המנהלת והמטפלות. "אנחנו כמו משפחה. נעשה פה עוול. היא איבדה ילד בדיוק כמוני. איבדתי את הבן שלי לפני יומיים", אמרה כץ בבית המשפט.

"אני מכירה את המטפלות שבע שנים. שלחתי אליהן את כל הילדים שלי. אנחנו כמו משפחה. יש לי עוד שני ילדים אצלה כמה שנים. תמיד היה להם כיף ללכת אליה. אנחנו ממש חברים, אני יודעת בדיוק במי מדובר ואני האמא הכי חרדתית בירושלים".

כץ הוסיפה כי "לא תכננתי לשלוח אותו לגן קבוע ולילה לפני התלבטתי איפה לשים את האוצר היקר שלי. התלבטתי בין המשפחה שלי לבין מרים המטפלת והחלטתי לבחור במרים כי הייתי הכי רגועה בעולם. הגזירה הייתה משמיים. הוא היה צריך להפטר ביום הזה ובשעה הזו והשם עשה לי חסד שהוא לא נפטר אצלי בבית".

האם אמרה בבכי: "זה מעיק עליי שהן יושבות פה כמו שתי מחבלות. ארי הטהור שלי זכה להיות יותר זמן אצל מרים מאשר אצלי. כמו שאני איבדתי בן גם מרים איבדה בן. אני אקום מזה ואבחר בחיים אבל היא לא תקום מזה לעולם. חשוב לי לעשות את הצדק הזה, אני מרגישה שנעשה פה עוול. הן חפות מפשע". בהמשך פנתה האם למנהלת הפעוטון: "מרים, תהיי חזקה, אנחנו איתך".

עו"ד אורי קורב, שמייצג את מנהלת המעון, אמר בדיון: "רואים הודעה לתקשורת שהן חשודות גם בהתעללות ובתקיפת קטין. ואנחנו תוהים איזו התעללות?! איזו תקיפת קטין?! על אותה מסכת עובדות הם החליטו לייחס גם התעללות. מוציאים הודעה מכוערת לתקשורת, משחירה ושקרית. כביכול מדובר גם בהתעללות ותקיפה. על תקיפה הן בכלל לא נחקרו. וההתעללות - זה לטפל בילדים באהבה, במסירות, במקצועיות, שמחזירה אליך כל מי שמגיע אליך".