הרב אליעזר שנוולד, אל"מ במילואים וראש ישיבת ההסדר במודיעין, רואה בסערה סביב חוק גיוס החרדים את אחת הסוגיות המרכזיות שהחברה בישראל אמורה לעסוק בהן.

"אין ספק שאנחנו בצומת שבו הסוגייה הופכת למשמעותית ביותר. זו הזדמנות היסטורית לגייס את הציבור החרדי ואין ספק שהדבר מעורר הרבה רגשות שחלקם נובע מאי ידיעה של הפרטים, התהליכים והמשמעויות. גם לא יודעים שהעומס הגדול על חיילי המילואים לא קשור באופן ישיר לנושא גיוס החרדים", אמר הרב שנוולד בועידת ערוץ 7.

לדברי הרב "כמי ששותף לתהליכים הללו, היום כבר היינו יכולים להיות אחרי גיוס של עשרות אלפי חרדים גם לסדיר וגם למילואים".

הוא מציין כי רק ממסגרות נצח יהודה יצאו כעשרת אלפים חיילי מילואים עד כה. "נצח יהודה ביקשו להפוך את בוגרי היחידה לחטיבת מילואים של נצח יהודה, ומי שמנע את זה הוא לא הם, אלא גורמים מסוימים בצבא שלא רצו זאת כי לא רצו מסגרת צבועה כחרדית. ישנו גם המתח בין שילוב נשים לשילוב חרדים ובנוסף יש דרישות מסוימות לחברה החרדית, ולכן אם אפשר בלי זה, אז למה להם".

משמעות הדברים, אומר הרב שנוולד, היא ש"חלק לא מבוטל מהבעיה הוא לא באשמת החרדים".

עוד מציין הרב שהתפיסה החרדית השתנתה במידה רבה במהלך ימי המלחמה וישנו מספר לא מבוטל של חרדים שביקשו להתגייס והדבר לא התאפשר. "היו עוד הרבה יוזמות במהלך 26 השנים האחרונות, אבל לא הציבור החרדי הוא שמנע אותן".

עם זאת, מספר הרב שנוולד על יותר ויותר גורמים בצבא בשלוש השנים האחרונות שמבינים את האירוע ומשתדלים לשנות את המציאות. בתקופה זו של 26 שנים, מעיר הרב, התחלפה הקצונה בצה"ל בעוד המנהיגות החרדית התחלפה בקצב נמוך בהרבה. הוא מציין כי הבטחות שניתנו לציבור החרדי - לא קויימו. "המפקדים שלא מכירים את זה באים בטענות, אבל הרבנים בציבור החרדי שאני בקשר איתם חוששים מאוד שגם בעתיד הבטחות לא יקוימו".

"החוק הקיים היום הוא המפתח להתחיל בתהליך. צודק ביסמוט כשהוא אומר שחייבים תהליך, כי כדי להצליח ולא להיכשל כפי שהיה בעבר, נדרש זמן", אומר הרב.

באשר להקלטות שפורסמו בחדשות 12 ובהן נשמעו בכירי הרבנים החרדים כשהם מתבטאים בזלזול כלפי חוק ביסמוט ורואים בו חוק שלא יביא לגיוסו ולו של חרדי אחד, אומר הרב שנוולד כי מי שנכשל בבישול קלטות, ברמז לפרשת שדה תימן, יש לבדוק אם הקלטות שהוא מפרסם אינן מבושלות.

הרב מציין בדבריו כי מדובר באבסורד מסוים שכן מדובר בכלי תקשורת שלכאורה מעוניין בגיוס החרדים, אך כאשר הוא רואה שהחוק מתקרב ליישומו הוא פועל בכל דרך כדי להביא להפלתו. "יש בתהליך הזה הרבה מאוד פוליטיקה וזה מאוד מצער".

עוד נשאל הרב אודות שאלותיהם של תלמידיו המתגייסים למאות ימי מילואים ואינם רואים את אחיהם החרדים לצידם. הרב משיב כי כמי שעשה בעצמו מאות ימי מילואים, שבניו היו שותפים למלחמה ואחד נפצע בה, שתלמידיו כולם מתגייסים ורבני ישיבתו הם קצינים משרתים, החינוך המועבר לתלמידיו אינו לבחון למה הם עושים ואחרים לא, אלא שיוצאים למלחמה כי כך צריך. "לא הלכתי כי הסתכלתי ימינה ושמאלה וראיתי שהלכו אלא כי קול קורא והלכתי, כי חשבתי שכל עוד אפשר להיעזר בי אני בא ועוזר. את העניין הזה צריך להוריד מהשולחן. אנחנו רוצים להצליח במשימת שילוב החרדים בצה"ל וזו משימת קודש כי אין לנו ברירה".

הרב מספר על ועדת שקדי בפניה הופיע כוועדה שהתנהלה באופן יסודי ומקצועי תחת הנהגתו של מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף אליעזר שקדי, שמאחוריו ניסיון רב בשילוב חרדים. "מנסים לגמד את מסקנות הועדה אבל כל אחד צריך לקרוא את המסקנות הללו שאומרות שיכולותיה של הכפייה מוגבלת. לא ניתן לכפות על אדם להיות קרבי ולהסתער. דרושות פעולות שהחוק הזה יוכל לאפשר אותן. גיוס הרבה חרדים ייקח זמן ומצרי תשתיות שכדי לבנות אותן דרוש זמן. השלב הבא הוא שיש אלפי חרדים בגיל שלב ב' שיכולים להגיע לרמת לחימה מינימאלית והם רוצים בכך. אפשר לעשות מאמץ לאומי ולגייס אותם, מה שיביא עוד אלפי חיילים וגם ישנה את האמון והאוירה ברחוב כלפי הצבא".

הרב מדגיש כי בקרב הנוער החרדי יש מוטיבציה רבה להתגייס וככל שיינתנו להם התנאים שיאפשרו זאת, כמו בחטיבת חשמונאים, זו עבודת קודש שהיא משימה לאומית מובילה והזדמנות היסטורית, "וחבל שהדבר הפך קרדום פוליטי לחפור בו".