הרמטכ"ל ביקר במערת המכפלה צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב וסיור גזרה בחטיבה מרחבית יהודה כחלק מהמבצע שהחל השבוע במרחב חברון ובמרכז הביקור הגיע למערת המכפלה בחברון.

"מערת המכפלה שביקרתי בה כעת היא אחד מהמקומות הקדושים במסורת היהודית. ביטחון התושבים הינו בראש סדר העדיפויות של כוחות צה"ל בגזרה. ישנה חשיבות רבה בהכרת המורשת וההיסטוריה כחלק מחיזוק החוסן והזהות היהודית בצה"ל, אמר זמיר.

הוא התייחס למבצע סיכול הטרור ואמר: "המבצע שמתבצע כעת בחטמ"ר יהודה הינו חלק מרצף מבצעים יזומים לסיכול טרור ביהודה ושומרון ולחיזוק ההגנה על ההתיישבות. נמשיך לחזק את ההתיישבות בגבולות וביו"ש. יש חשיבות רבה להמשך הפעולה היזומה והמתמשכת לדיכוי הטרור ותשתיותיו. יש לוודא את מוכנות ודריכות הכוחות לאירועי טרור מתפרצים ללא התרעה.

צה"ל וכוחות הביטחון הינם הגורמים היחידים הרשאים להפעיל כוח הנדרש לביצוע משימת ההגנה על הגזרה. לצד הלחימה הבלתי מתפשרת בטרור אין לאפשר לקבוצות או יחידים לקחת את החוק לידיהם. אלה הם מעשים פסולים הפוגעים בהתיישבות כולה", דברי זמיר.

בסיור השתתפו מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, ראש המנהל האזרחי תת-אלוף הישאם איברהים, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת-אלוף קובי הלר, מפקד מג"ב יהודה ושומרון תת-ניצב ניסו גואטה, מפקד חטיבה מרחבית יהודה ומפקדים נוספים.