שר המשפטים לשעבר, חיים רמון, יוצא נגד רעיון האיחוד של גדי איזנקוט עם נפתלי בנט ויאיר לפיד ומביע את אכזבתו מהתנהלות יו"ר מפלגת "ישר!".

"ההצעה לאיחוד פגומה מוסרית, הונאה אידיאולוגית וטיפשות פוליטית. הולך אדם ישר באמת שאני מעריך אותו וחובר לברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. האיש שרשום על אחת ההונאות הפוליטיות הגדולות ביותר במדינת ישראל - בנט", טען רמון בראיון ב-103FM.

לדבריו, "יש אדם ישר כמו איזנקוט שאם הוא חובר לבנט הוא נהיה עקום כמוהו. האיש אין בינו לבין נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' שום הבדל אידיאולוגי. הוא בעד לשלוט בחמישה מיליון פלסטינים. פוליטית זו טיפשות מוחלטת כי אני למשל שקלתי להצביע לאיזנקוט ולא אצביע עבורו. הסך הכל שלהם ביחד יהיה פחות ממה שהם מקבלים כל אחד לחוד".

לשאלה מה תעשה מפלגת הציונות הדתית אם תישאר מתחת לאחוז החסימה בסקרים ענה רמון "סמוטריץ' יתחבר עם בן גביר אם תהיה סכנה כזאת, כי בניגוד לשמאל הם יודעים לעשות את הדברים האלה. ואם לא יעשו את זה מרצונם, ביבי יכפה עליהם כמו שעשה בפעם הקודמת".