ישראל הודיעה היום (חמישי) כי תדון בשבוע הבא בפתיחת מעבר רפיח, כאשר ההחלטה צפויה להתקבל יחד עם סוגיית השבתו של החטוף הישראלי רן גואילי, שנמצא בשבי בעזה.

גורם מדיני בלשכת ראש הממשלה מסר: "מתקיים מאמץ מיוחד להשבתו של רן גואילי ז"ל תוך מיצוי המידע שברשותנו. הקבינט ידון בסוגיה זו ובסוגיית פתיחת מעבר רפיח בתחילת השבוע".

ההודעה הישראלית הגיעה זמן קצר לאחר שכינוס מועצת השלום בדאבוס הציג את הצהרתו של יושב ראש ממשלת הטכנוקרטים הפלסטיני בעזה, עלי שעת', בה נאמר כי מעבר רפיח ייפתח בשבוע הבא לשני הכיוונים.

כבר אתמול (רביעי) דיווח ערוץ "א-שרק" הסעודי כי מצרים הודיעה לוועדת הטכנוקרטים הפלסטינית כי מעבר רפיח ייפתח בקרוב לשני הכיוונים.

על פי הדיווח, האמריקנים הפעילו לחצים על ישראל להאיץ את פתיחת המעבר כדי לאפשר לחברי הוועדה הפלסטינית להיכנס לרצועה ולהתחיל בניהול הפעולות השונות. מקורות שצוטטו בערוץ ציינו כי ישראל הבטיחה לפתוח את המעבר בימים הקרובים.