יונתן שמריז, אחיו של אלון שמריז ז"ל שנהרג בעזה בשוגג בידי חיילי צה"ל בעזה במהלך המלחמה, שב היום (חמישי) על הצהרתו לפיה הוא מתכונן לרוץ בבחירות הקרובות במסגרת פוליטית ומוסיף לה שאיפה - "להיות שר התקומה".

"מהדור שלנו תבוא הישועה. אנחנו צריכים להגיד לחברים בשלטון: הייתם, נכשלתם, סיימתם. הדור שלנו נעדר יותר מדי זמן מתפקידי קבלת החלטות. תורנו להחליט, איך תראה המדינה בעתיד", אמר שמריז ב"יום הדמוקרטיה" שנערך באוניברסיטת רייכמן.

הוא הוסיף "קשה לי לחבור לכוחות הפוליטיים הקיימים. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לדבוק בזה שאנחנו צריכים להחליט מה הסיפור הישראלי החדש, וכוח פוליטי צעיר הוא הכרחי היום. להגיע לקלפי זה מאוחר מדי, אנחנו צריכים להקים צוותי עבודה עכשיו, כי אנחנו בונים את מדינת ישראל הבאה".