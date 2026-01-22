שופט בית משפט השלום בתל אביב, ירון גת, ביטל הערב (חמישי) את הרשעתו של רפ"ק מאיר סוויסה, שהשליך רימון הלם לעבר מפגינים במהלך מחאה נגד הרפורמה המשפטית בשנת 2023.

סוויסה הורשע מוקדם יותר הבוקר במעשה פזיזות ורשלנות, בעקבות כתב אישום מתוקן שהוגש בהסכמת הצדדים. למרות ההרשעה וההודאה, השופט גת בחר לבטל את הרישום הפלילי, לאחר שהדיון עבר לשלב הטיעונים לעונש.

ההחלטה ניתנה מכוח "הלכת כתב", המאפשרת לבית המשפט להימנע מהרשעה כאשר זו עלולה לגרום נזק חמור לשיקום הנאשם או לאינטרס הציבורי. הפרקטיקה של ביטול הרשעה מקובלת לעיתים בעניינם של אנשי ביטחון בתפקיד.

בהחלטתו ציין השופט כי סוויסה פעל באירוע לחוץ, שבו נרשמה אלימות כלפי שוטרים ונוצר כאוס בשטח.

לדבריו, רימון ההלם נזרק לאחר כריזה, במטרה להשיב את הסדר, ולא מתוך כוונה לפגוע. נקבע כי מדובר באירוע נקודתי ואינו משקף דפוס התנהגות.

השופט גת הוסיף כי סוויסה אינו נושא באחריות בלעדית לאירוע, וכי הפיקוד הבכיר שהיה מעורב בהחלטה לא נדרש לתת את הדין.

השיקול המרכזי, לדבריו, הוא שמדובר בקצין עתיר ניסיון אשר פעל בתום לב ובתוך מסגרת פיקודית מבצעית.