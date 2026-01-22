סערה ציבורית בחריש סביב הליך מינוי רב העיר: תושבים ונבחרי ציבור טוענים כי מפלגת ש"ס מנסה לקדם מינוי של רב עיר קבוע בתקופה שבה אין לחריש ראש עיר נבחר, אלא ממלא מקום בלבד.

לטענתם, מדובר במהלך חד-צדדי שמנצל את הריק השלטוני לקביעת עובדות בלתי הפיכות.

שלמה קליין, יו"ר סיעת "בית טוב לחריש", המייצגת את הציונות הדתית בעיר, טוען כי מדובר בפגיעה קשה באמון הציבור ובמוסד הרבנות: "מינוי רב עיר הוא החלטה ערכית וציבורית, לא קומבינה פוליטית. מציאות שבה מינוי רבני ערים בישראל הופך לכלי שרת בלעדי בידי ש"ס היא פגיעה אנושה בזהותה היהודית של המדינה ובאמון הציבור במוסד הרבנות".

לדבריו, "רב עיר צריך לשרת את כלל התושבים, לא מפלגה, הוא אמור להיות דמות רוחנית המהווה גשר לכלל הקהלים בעיר - דתיים, חילונים ומסורתיים כאחד".

הוא הוסיף כי יש להביא לתפקיד רב ציוני-דתי שעשה שירות צבאי: "המצב הנוכחי, שבו רשימת המינויים נסגרת בחדרים סגורים ומתעלמת לחלוטין מהציבור הדתי לאומי ומהציבור החילוני, הוא סטירת לחי לכל מי שרואה ברבנות מוסד מאחד. חריש היא עיר ציבור דתי לאומי גדול בהרבה מן הציבור החרדי, והדבר הנכון הוא להביא רב ציוני דתי שמאמין בציונות, מעודד שירות צבאי ויודע להיות גשר גם לציבורים האחרים".

חברת המועצה לשעבר, שני גרינברג, מהבולטות בהנהגת העיר בשנים האחרונות, שוקלת צעדים משפטיים. "במשך שנים, כהנהגה נבחרת, עמדנו כחומה בצורה מול לחצים פוליטיים חיצוניים אדירים שהופעלו נגדנו כשניסו למנות רב עיר בכפייה. ספגנו איומים על תקציבים ושכר ולא מצמצנו, כי עצמאותה של חריש חייבת להיות מעל לכל. האבסורד הוא שדווקא עכשיו, בהיעדר ראש עיר נבחר, נראה שכעת עומדים לבצע מחטף ולקבוע עובדות בשטח לדורות קדימה".

גרינברג טוענת כי "מדובר בהליך פסול שמתעלם מהציבור ומערער את האמון בהנהגה המקומית".