ד"ר עדי שוהם, פסיכולוגית שהתמחתה בטיפול בטראומה, נחטפה ב-7 באוקטובר מקיבוץ בארי יחד עם אמה ושני ילדיה הקטנים. בעלה טל נחטף בנפרד, ואביה ודודיה נרצחו.

בריאיון לתוכנית "פגישה עם רוני קובן", היא חושפת את הסיבה לשתיקה הממושכת: איומים ישירים שהמשיכה לקבל מהחמאס לאחר שובה, וכן את הרגעים הדרמטיים שבהם חילצה את ילדיה מידי מחבלים, ואת מאבקה להשבת בעלה מהשבי.

בפרק היא מתארת גם את הרגעים הדרמטיים שבהם הצליחה לחלץ את שני ילדיה מידי אנשי נוחבה שניסו לקחת אותם ממנה. לדבריה, היא פעלה מתוך אינסטינקט אימהי, נאבקה פיזית על ילדיה וצעקה בעברית עד שהמחבלים שחררו אותם מידיהם.

שוהם מספרת על הבחירה לומר אמת לילדים גם ברגעים הקשים ביותר, על תחושת חוסר היכולת להגן עליהם, ועל ההתמודדות עם הידיעה שבעלה עדיין מוחזק בשבי.

היא מתארת גם את הדרך שבה בחרה להיאבק להשבתו של טל, באמצעות שיח מתמיד עם מקבלי החלטות, גם כאשר התנגדה לעמדות שהוצגו בפניה.

לדבריה, הבחירה להתראיין נובעת מהרצון "לקחת בעלות על הסיפור", ולא להישאר רק דמות מתוך סרטונים ותמונות שהופצו על ידי החמאס.