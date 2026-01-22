שיתוף פעולה חרדי - דתי לאומי: הזמרים החרדים יאיר בודנר ואבי ריימי, מארחים את הזמר הדתי-לאומי אליה שוקרון, לביצוע משותף לשירו של עמיחי פלסר, "הדור נאה" - שיר המבוסס על מילות הפיוט "ידיד נפש" מאת רבי אלעזר אזכרי.

בריאיון לערוץ 7 אמר שוקרון, "תודה רבה לצוות 'ממתק לשבת', יאיר ואבי היקרים, על האירוח החם ועל הזכות. היה תענוג לעבוד יחד ולהביא את הביצוע הזה - חיבור אמיתי שמוכיח שאהבת השם מעל מגשרת על הכל. אני דתי-לאומי, והעבודה המשותפת איתם כחרדים יצרה פסיפס של אחדות אמיתית".

לדבריו, השיר נולד מתוך רצון לעורר כיסופים פנימיים לקרבת השם וחיבור עמוק לזהות האישית. "המילים הללו מלוות את עם ישראל דורות רבים, ובביצוע זה ניסינו ליצוק לתוכן את הלב והנשמה. בעזרת השם, אנו מייחלים ומתפללים שנזכה בקרוב לגאולה השלמה ולאחדות מלאה בינינו, בדיוק כפי שהרגשנו באולפן. כפי שאנו שרים: 'והייתה לו שמחת עולם' - שנזכה לראות את השמחה הזו שורה בלב כולנו, מתוך שלווה, אהבת חינם ואור גדול".