שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע וחבר הגוף הבוחר לרבנות העיר, התראיין לתוכנית אקטואליה ברדיו דרום, והתייחס לעיכוב המתמשך בבחירת רב ראשי לעיר בשל פסילת שלושה מחברי הגוף הבוחר, סוגיה המצויה כעת על שולחן בג"ץ.

בפתח דבריו הדגיש טובול כי הוא עצמו אינו חבר בוועדה הממונה על הבחירות, אלא חלק מהגוף הבוחר שמונה 56 חברים. עם זאת, לדבריו, תהליך הבחירה נתקל בקשיים משמעותיים לאחר ששלושה חברים נפסלו מהשתתפות בהצבעה: עופר כרדי, יושב-ראש המועצה הדתית, מחמת קרבה משפחתית לרב יורם כהן; רות פרנקל, חברת מועצה דתית; ואמנון כהן, חבר מועצת העיר שהגיש בקשה לבחינת ניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לרב גד רווח.

ההכרעה הסופית צפויה להתקבל בבג"ץ עד ה־28 בינואר, כאשר לעת עתה הוצא צו זמני המונע את המשך ההליך עד להכרעה.

בהמשך הריאיון הביע טובול תמיכה חד-משמעית במועמדותו של הרב גד רווח לתפקיד רב העיר: "אנחנו בגשר - שלושה מנדטים - יחד עם חברים נוספים, תומכים ברב רווח. הוא תושב העיר, עשה צבא, אדם מאוד ערכי ומקובל בעיר. יש לו ניסיון רב והוא נהנה מהערכה גדולה, גם מהציבור הדתי-לאומי וגם מהציבור החרדי".

טובול הוסיף כי ישב עם שלושת המועמדים המובילים - הרב יורם כהן, הרב גד רווח והרב אברהם דרעי - ובסופו של דבר סיעתו מצאה את הרב רווח כמתאים ביותר. "כולם אנשים טובים וראויים", הדגיש, "אבל הרב גד הוא מי שיכול להיות מוסכם על כל הציבורים בעיר. אין נגדו שום השגות או טרוניות".

הסוגיה הפוליטית סביב הבחירות עלתה גם בהקשר לסקר שפורסם ברדיו דרום, שבו נמצא כי 39% מהנשאלים מעדיפים את הרב יורם כהן, בעוד שרק 3% תמכו ברב דרעי. טובול ציין כי הסקר נערך לפני שהובהרו כל זהויות המועמדים, וכי נכון לעכשיו יש שלושה מועמדים מרכזיים.

לגבי האפשרות שבג"ץ יפסול את שלושת חברי הגוף הבוחר, העריך טובול: "הערכה אישית שלי - בית המשפט כן יפסול. משרד הדתות מגיע מגובה ביועץ המשפטי, והטענות שהציג נראות להם מבוססות".

ממשרד לשירותי דת נמסר בתגובה: "תהליך בחירת רב עיר הוא אירוע בעל חשיבות ציבורית עליונה. ועדת הבחירות פועלת בשקיפות ומפקחת על ניהול ההליך. הוועדה אינה פוגשת מועמדים או תומכים, וכל פגישה של חברי אספת הבחירות נעשית על דעתם בלבד וללא קשר למשרד לשירותי דת".