בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי בודקים חשד לפיו גורם מתוך מערכת הביטחון, שלו גישה למידע מסווג, עשה שימוש במידע זה לצורך הימורים באתר פולימרקט - אתר המאפשר הימורים על תרחישים פוליטיים וביטחוניים עתידיים.

על פי הדיווח הערב (חמישי) בכאן חדשות, האירוע המדובר התרחש ביוני 2025, סביב מבצע "עם כלביא".

משתמש אנונימי באתר הימר בסכומים של עשרות אלפי דולרים על ארבע תחזיות ביטחוניות מדויקות במיוחד הנוגעות לפעולות צה"ל מול איראן - וכולן התבררו כנכונות.

בין התחזיות עליהן הימר: "ישראל תתקוף באיראן ביום שישי", "ישראל תודיע על סוף המבצע באיראן עד יולי", ו-"ישראל תתקוף באיראן לפני יולי".

בשב"כ ובאגף המודיעין נערכו שיחות בנושא, אך נכון לעכשיו הוחלט שלא לפתוח בחקירה רשמית.

מקרה דומה נבדק גם בארצות הברית, לאחר שמשתמש באתר הימר בהצלחה על הדחתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו - שעות ספורות לפני פעולה חשאית של ארצות הברית בקראקס.

המשתמש פתח את חשבונו כחודש לפני האירוע, השקיע בו 32.5 אלף דולר וגרף רווח כולל של 436 אלף דולר.