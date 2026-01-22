הרב יצחק ברדא, מגדולי רבני תוניס, התייחס בשיעורו השבועי לפרשת "בא" לשאלת העלייה להר הבית ולחובת הקרבת קרבן הפסח.

לדבריו, יש להסיר את המגבלות הקיימות בהר הבית, ולהיערך כבר השנה להקרבת הפסח במקום.

הרב ברדא הדגיש כי העלייה להר הבית מותרת לאחר הכנה הלכתית מתאימה, "מותר לעלות להר הבית", והוסיף כי האיסור החמור חל רק באזורים מסוימים הסמוכים לאבן השתייה, ולא על כל שטח ההר. הוא ציין כי יש לעלות לאחר טבילה במקווה, להיזהר מחציצה ולחלוץ נעליים.

בדבריו התייחס הרב גם לשיטתו של הרמב"ם, ולטענה כי עצם בניית בית המקדש מחייבת כניסה להר הבית. הוא ציין כי הרמב"ם עצמו כתב שעלה להר הבית והתפלל שם, והוסיף כי מדובר ברחבה גדולה המאפשרת פעילות נרחבת בהתאם להלכה.

בהמשך מתח ביקורת על המגבלות הממשלתיות הקיימות, שלדבריו מונעות את קיום המצוות במקום. הרב קרא לפעול לשינוי החוק ולהסרת האיסורים, במיוחד לנוכח התקרבות חג הפסח, והזכיר את הציווי, "ועשו בני ישראל את הפסח במועדו".

הרב ברדא התייחס גם לשאלה מי יבנה את בית המקדש השלישי, והביא מדבריו של הרב יוסף עטלינגר בספר "ערוך לנר". לדבריו, בניין המקדש ייעשה בידי אדם, ואילו השכינה תרד ותתלבש בבניין לאחר השלמתו.

בסיום דבריו אמר הרב, "השם יזכנו יהי רצון שיבנה בית המקדש מהר". הוא הוסיף כי כאשר עם ישראל יפעל לבניין המקדש, תשרה בו גם הבחינה הרוחנית מלמעלה, כפי שנאמר בדברי חז"ל.

ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, הביע סיפוק מדבריו הפומביים של הרב ברדא. לדבריו, הצטרפותו של הרב לרבנים המעודדים עלייה להר הבית כהלכה מהווה ציון דרך חשוב בתהליך חידוש עבודת המקדש והגברת התפילה במקום.