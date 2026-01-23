נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוחח הערב (חמישי) עם כתבים במהלך טיסתו מדאבוס לוושינגטון, ושיגר אזהרה נוספת לעבר איראן.

"יש לנו הרבה ספינות שנעות לכיוון הזה, למקרה הצורך. יש לנו שייטת גדולה שנעה לכיוון הזה. ונראה מה יקרה", אמר טראמפ. "יש לנו כוח צבאי גדול שנע לעבר איראן. הייתי מעדיף שלא יקרה שום דבר, אבל אנחנו עוקבים אחרי המצב מקרוב".

טראמפ ציין שוב כי מנע מאות הוצאות להורג באיראן בשבוע שעבר. "מנעתי 837 תליות ביום חמישי שעבר. הם היו עומדים להיתלות. כל אחד מהם היה נתלה. זה כמו משהו מלפני אלף שנה", אמר הנשיא.

"אמרתי להם: 'אם תתלו את האנשים האלה, תחטפו מכה קשה יותר מכל מה שחטפתם אי פעם'. ושעה לפני שהדבר הנורא הזה היה אמור לקרות - הם ביטלו את זה. לא דחו, ביטלו. זה סימן טוב", הוסיף הנשיא.

עם זאת, טראמפ הדגיש כי ההכנות הצבאיות של ארצות הברית נמשכות. "יש לנו ארמדה, יש לנו צי עצום שנע לכיוון הזה. ואולי לא נצטרך להשתמש בו. נראה".

עוד ציין כי צעדים כלכליים חדשים נגד מדינות שימשיכו לסחור עם איראן ייכנסו לתוקף בקרוב. "אם אתם עושים עסקים עם איראן - יוטל עליכם מכס של 25 אחוז", אמר טראמפ.