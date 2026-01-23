ההצעה של יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט לאיחוד עם יש עתיד של יאיר לפיד ועם מפלגתו של נפתלי בנט נבחנת השבוע לראשונה בסקרים ולפי סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור עיתון מעריב מפלגת שמאל מרכז מאוחדת משיגה 39 מנדטים.

אלא שגם הנתון הזה לא מביא את גוש השמאל מרכז ל-61 המנדטים המיוחלים להקמת קואליציה מבלי שהן נזקקות למפלגות הערביות.

בתרחיש זה מקבלת מפלגת הליכוד 26 מנדטים, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 10, עוצמה יהודית 9, ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"ם 5.

מפלגות הציונות הדתית, כחול-לבן, המילואימניקים ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

במצב כזה לגוש השמאל יש 60 מושבים, לימין יש 50 והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים

בחינת המפה הפוליטית על פי הסקר מלמדת שלמפלגות עדיף דווקא לרוץ בנפרד - כי אז, נכון להשבוע, הן משיגות 61 מנדטים בדיוק.

מהנתונים עולה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד מקבלת 25, בנט 23, ישר! 11, עוצמה יהודית 9, הדמוקרטים 9, יש עתיד 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"מ 5. גוש הקואליציה משיג 49 מנדטים, גוש השמאל מגיע ל-61.

מפלגות המילואימניקים, כחול לבן, הציונות הדתית ובל"ד נותרות מתחת לאחוז החסימה בסקר זה.