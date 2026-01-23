ארה"ב פרשה הלילה רשמית מארגון הבריאות העולמי, כמעט שנה לאחר ההכרזה על המהלך - והעולם הרפואי נערך לטלטלה.

בהודעה משותפת של שר החוץ מרקו רוביו ושר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור נמסר כי הפרישה מגיעה "בעקבות כשלי הארגון בהתמודדות עם מגפת הקורונה והנזק שנגרם לאזרחי ארצות הברית".

המהלך, שהחל בצו נשיאותי עם כניסתו של הנשיא דונלד טראמפ לתפקיד, דרש על פי החוק האמריקני תקופת המתנה של שנה מראש ותשלום חובות שנותרו לארגון.

עם זאת, הממשל סירב לשלם את החוב, המוערך בלפחות 130 מיליון דולר, והבהיר כי אין בכוונתו להסדיר את התשלום.

במהלך השנה האחרונה, היחסים בין הצדדים התדרדרו. בין היתר, סירב הארגון להסיר את דגל ארצות הברית מהכניסה למטה בז'נבה, בטענה שהפרישה טרם הושלמה פורמלית.

בעקבות הפרישה - הופסקה מיידית כל השתתפות אמריקנית בארגון: נציגים, מימון, שיתוף במידע רפואי, ועדות מקצועיות ואפילו מעורבות בקביעת חיסוני השפעת לעונות הקרובות.

הממשל הודיע כי יפעל מעתה לשיתופי פעולה בילטרליים עם מדינות ועם גופים לא-ממשלתיים.