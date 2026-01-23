תא"ל (במיל') אפי איתם מעריך כי עימות רחב עם איראן הוא בלתי נמנע, אך מדגיש כי אין מדובר באיום מיידי. בריאיון לרדיו 103fm, הסביר כי המערכה מול טהראן מתקדמת במסלול שונה ממה שרבים מצפים.

לדבריו, "יש הסכמה עם ארצות הברית כפי שלא הייתה בתחילת הקדנציה של טראמפ, שכל עוד יש אייתולות - יהיו טילים. כנראה שאחרת אי אפשר יהיה להיפטר מאופן האיום הבליסטי, הגרעיני והטרוריסטי שהוא ייצר".

על אף ההבנה כי יש לפעול להפלת המשטר באיראן, איתם הרגיע את הציבור ואמר, "לכל מי שמצפה למתקפה מחר בבוקר, זה לא יקרה. האמריקנים עסוקים בהקמת האו"ם החליפי. לכן כשאתה בונה כזה דבר עם 35 מדינות, אתה לא מתנפל על משטר של מדינה גדולה כמו איראן. היעד קיים, והתהליך ייקח קצת זמן. העולם יצטרך להפיל את המשטר הזה".

בהתייחסות למצב ברצועת עזה והניסיונות האמריקניים לייצב את האזור, הציע איתם לא לגלות גישה פסימית. "האמריקנים עשו מספר דברים די בלתי אפשריים, ולכן אני אומר ש'הקליינטים' הם היום במקום הטוב ביותר לייצב עבורנו ועבורם מציאות חדשה".

הוא הוסיף כי "צריך להפנים שהמלחמה הסתיימה בעזה. כרגע יש כוחות אחרים שהם לא לרעתנו שמנסים ליצור מציאות חדשה. אני מציע לתת לדבר הזה הזדמנות. לא כל כך שואלים אותנו, אבל לא לעשות את זה בחמיצות ובחריקת שיניים. אנחנו בקו הצהוב, ואנחנו עושים הגנה אקטיבית ויעילה. ברור לחלוטין שלא תהיה תזוזה של מילימטר בלי שיהיה פירוז והמערכת תתייצב. הערכה? זה יקרה הרבה אחרי הקדנציה של טראמפ".

בנוגע למצרים, הבהיר איתם כי למרות המורכבויות הפנימיות במדינה, יש לשלטון הנוכחי חשיבות אסטרטגית עבור ישראל. "הסכם השלום עם מצרים הוא עוגן יחסית יציב בקונפיגורציה האסטרטגית שמדינת ישראל נמצאת בה לא מעט שנים. יש במצרים מורכבויות שמאפשרות לה לא ליפול מחדש בידיים של שלטון כמו של מורסי, ולכן המשטר של א-סיסי הוא נכס אסטרטגי".

יחד עם זאת, הזהיר: "הייתי חושב ברצינות על תרחיש שבו המשטר הזה מתהפך או נעלם בתוך לילה. עם הדואליות הזאת ביחס לשכנה צריך לחיות ולהיות מאוד מפוקחים".