משטרת אזור יורק שבמחוז אונטריו הקנדי עצרה נער בן 14 מעיר ניומרקט בחשד לביצוע עבירות שנאה אנטישמיות חמורות.

הנער, ששמו לא פורסם בשל גילו, עומד בפני 20 אישומים פליליים בגין מסע איומים שביצע כנגד מוסדות יהודיים באזור טורונטו.

החקירה נפתחה לאחר שבנובמבר האחרון התקבלו דיווחים על שיחות טלפון מאיימות למספר מוסדות יהודיים. הנער החשוד השמיע, לפי החשד, הערות אנטישמיות ואיומים ישירים בשיחות שביצע למנהלי בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ובתי ספר יהודיים ברחבי האזור.

לאחר חקירה ממושכת, נעצר הנער ביום רביעי האחרון בביתו בניומרקט. כתב האישום נגדו כולל 10 סעיפים של עבירות נגד רכוש דתי ו-10 סעיפים נוספים של מתן איומים.

מפקד משטרת יורק, ג'ים מק'סווין, גינה את המעשים בחריפות. "לשנאה אין מקום באזור שלנו, ואנחנו עומדים בתקיפות לצד הקהילה היהודית", הכריז. "אני מזועזע ומאוכזב מכך שבן נוער צעיר מעז לבצע מעשים כאלה".

המפקד הדגיש כי האירועים מחייבים את כלל החברה הקנדית לפעול. "זה מדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בין כל המוסדות בחברה שלנו - בתי ספר, קהילות ורשויות אכיפת החוק - כדי להבטיח שהדור הצעיר שלנו יצעד בדרך נכונה. אנחנו נעשה את כל שביכולתנו כדי לעקור שנאה ואפליה בכל צורה", הוסיף מק'סווין.

המשטרה מסרה כי החקירה עדיין נמשכת, ולא נשלל כי יוגשו אישומים נוספים.