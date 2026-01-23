אל"ם טל אשור סיים אתמול (חמישי) את תפקידו כמפקד היחידה הרב-מימדית בצה"ל, לאחר כשנתיים בתפקיד. סגן-אלוף א' ייכנס כממלא מקומו.

טקס ההחלפה התקיים בבסיס "תל נוף", במעמד מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, קצין שריון ראשי, תת-אלוף אוהד מאור, לצד מפקדים, לוחמים, בני משפחה ומוזמנים נוספים.

תא"ל מאור שיבח את פועלו של מפקד היחידה היוצא ואמר, "קיבלת את הפיקוד ליחידה תוך כדי המלחמה, והפכת אותה ליחידה מבצעית, לוחמת, בכל גזרה. בכל תעסוקה הצבת את הלוחמים - כל מפקד אוגדה רצה את הרבמ"ד תחתיו".

"דחפת לפיתוחים, לרובוטיקה, אחיזת מרחב, חשיפות ותקיפה, בכל מקום דאגת בדרכך שהיחידה תפעל, תוביל, ותתפתח. אני זכיתי לפקד על היחידה בפיקודו של ט', ולימדת אותי מה זו היחידה הייחודית הזו בדרכך. לוחמי ומפקדי היחידה, המשיכו בלחימה תוך חתירה למגע ומצוינות, אנחנו סומכים עליכם ומעריכים את עשייתכם הרבה".

אל"ם אשור אמר: "אנו עומדים כאן היום, חבורת אנשים מופלאה, חבורה שמרכיבה את היחידה המיוחדת הזו. יחידה של חזון, שבשנתיים האחרונות של המלחמה הוכיחה והגשימה את ייעודה. בשנתיים האחרונות היחידה נלחמה ברצף תחת האוגדות המתמרנות ברצועת עזה ולפרקים גם בפיקוד צפון. פיתחנו שיטות לחימה חדשות, שילבנו אמצעים טכנולוגיים, והפכנו כל מפגש עם האויב להכרעה ברורה".

לסיום אמר: "היכולת שלנו לחבר בין הצורך המבצעי מהשטח לפתרון טכנולוגי או שיטה חדשה, היא שהפכה אותנו לכוח ייחודי. אני מסיים את תפקידי בתחושת גאווה ומודה על הזכות שניתנה לי להיות חלק מהסיפור של היחידה. בטוח בהצלחתכם בכל משימה שתדרשו".