הקונדיטורית הירושלמית קרן קדוש, מבעלי "קפה קדוש" בעיר, שיתפה הבוקר (שישי) ברשתות החברתיות על מקרה תקיפה שעברה, לטענתה, ביציאה ממעלית בבניין בירושלים. לדבריה, התקיפה נבעה בתגובה לאיסוף שערה לקוקו.

"כשיצאתי מהמעלית, האישה יצאה אחרי ומיד עם היציאה רגליה פגעו ברגליים שלי מאחור, בעוצמה ובפראות", תיארה קדוש.

לדבריה, לא מדובר היה במגע מקרי אלא בתקיפה מכוונת. כששאלה את האישה כיצד קרה שפגעה בה, השיבה: "בעטתי בך כי עשית קוקו במעלית מול גבר חרדי - זה לא צנוע".

קדוש סיפרה שנותרה המומה מהתגובה, וששאלה את האישה מה לא צנוע באיסוף שיער - אך לא קיבלה מענה ענייני. בהמשך, זיהתה כי מדובר בעובדת מדינה באותו בניין.

"מצד אחד, למי יש זמן וכוח להתעסק בזה", כתבה, "אבל מצד שני - אם לא נטפל במקרים כאלה, הם רק ילכו וייתעצמו". לדבריה, היא מתלבטת אם להגיש תלונה במשטרה.