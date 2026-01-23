הכנסת ספר תורה התקיימה השבוע במכינה הקדם צבאית לביא בעיר אור יהודה לעילוי נשמת יוסף ולהצלחת בנו אלמוג מאיר ג'אן, שהיה חטוף בעזה ושוחרר בעסקת החטופים.

את ספר התורה תרם יהושע גוטמן מברוקלין. באירוע השתתפו רב העיר אור יהודה, הרב ציון כהן, ראש העיר ליאת שוחט, ראש המכינה הרב אופיר שוורצבוים - בוגר ישיבת רמת גן, ותלמידי מכינת לביא.

במהלך המעמד נשא רב העיר הרב ציון כהן דברים, "הכנסת הספר היא לזכותו והצלחתו של אחינו היקר אלמוג, ולעילוי נשמתו של אביו יוסף". בהמשך אמר, "כל כלך שמח שהספר נכנס למכינה הקדם צבאית בראשות הרב אופיר שטיינבאום".

בדבריו הדגיש הרב כהן, "לכל יהודי יש חלק בספר התורה, תורה ציווה לנו משה מורשת יעקב, אין לאף אחד מונופול על התורה, היא שייכת לעם ישראל". עוד פנה לאמו של אלמוג ואמר, "מאחל לאורית שתראי נחת מאלמוג, שנזכה לראות בחופתו ובשמחתו".