הרב משה גנץ, מזקני רבני הציונות הדתית, פנה היום (שישי) לתלמידיו בהתייחסות לקרעים החברתיים הגוברים סביב סוגיית חוק הגיוס וליחס לציבור החרדי.

לדבריו, בשנים האחרונות הוכיח הציבור הדתי-לאומי את מסירותו לשירות הצבאי, אך יש להיזהר מהעמקת השסעים בתוך עם ישראל.

"אחי ורעי, בשנתיים האחרונות הצבור שלנו הוכיח את עצמו לעיני כל ישראל, בשרות הצבאי, בהקרבה ובמסירות. נראה בעליל, שהצרוף דתי-לאומי הוא בעל ערך עצום לעם ישראל. אבל עוד יש הרבה מה לתקן".

הרב התריע מפני אמירות קשות שנשמעות לאחרונה בציבור הדתי-לאומי כלפי חרדים שאינם מתגייסים, ואף הביע זעזוע ממקרים אישיים של ניתוק קשרים: "בזמן האחרון נשמעות בציבורנו אמירות קשות כנגד החרדים שאינם מתגייסים לצבא. ושמעתי גם על מקרה מזעזע, שאנשים שלנו נתקו מגע מקרובי משפחה חרדים, בגלל נושא הגיוס".

לדבריו, חובה על כל יהודי - גם לומדי תורה - לדעת להחזיק בנשק, אך יש לזכור כי גם מי שאינו מתגייס הוא אח: "לדעתי ברור לגמרי, שכל אחד, כולל לומדי תורה מתמידים, חייב ללמוד להחזיק נשק, כדי שיוכלו להתייצב ביום פקודה. אבל, מי שאינו מתגייס, הוא עדיין 'אחיך בתורה ובמצוות'. ולמרות הביקורת, אנחנו אוהבים את אחינו".

הרב גנץ התייחס גם לקבוצות אחרות בחברה הישראלית ואמר, "לצערנו יש רבים בעם שאינם שומרים תורה ומצוות. ביניהם גם דתל"שים, שקשה לקרוא להם 'תינוקות שנשבו'. דרכם חמורה עשרת מונים משל אלה שאינם מתגייסים. אבל ברור לכל שאין מנתקים אתם קשר! בבית מדרשנו אנחנו מלמדים אהבת ישראל כלפי כולם - ביחד עם בקורת. וקל וחומר גדול כלפי החרדים, אחינו בתורה ובמצוות".

בהמשך הביע הבנה כלפי תחושת התסכול בקרב המשרתים, אך קרא להתעלות מעל הפגיעה האישית: "אני מבין היטב את הרגשת הפגיעה של מי שעשה מאות ימי מילואים, ורואה אנשים שהעניין אינו נוגע להם. אבל לדעתי, חובה גדולה יש לדלג על הכאב הזה".

לדבריו, לא ניתן לצפות מציבור מגובש כציבור החרדי לשנות עמדות בן רגע: "החרדים הם צבור גדול ומלוכד עם אורח חיים שלהם ועם השקפות שלהם - רחוקות משלנו מרחק עצום - שהם נושאים אתם מאות שנים. אי אפשר לצפות שצבור ענק ומלוכד כזה ישנה את דעותיו ברגע".

הרב הדגיש כי ניתן לראות התחלה של שינוי, אך יש לאפשר לו להתרחש בקצב הנכון: "דווקא בזמן האחרון יש התחלה של התעוררות אצל מאות צעירים חרדים לעניין השרות בצבא, חטיבת החשמונאים מעוררת תקוה, וצריך לצפות, בסבלנות רבה, שהזרם החלש הזה יתגבר. אבל זה יקרה רק אם לא ילחצו על הצבור הזה. ככל שילחצו עליו יותר, הוא יראה את המצב כ'שעת השמד - ייהרג ואל יעבור', ויצופף שורות. והצעיר המעוניין להתגייס יקרא על ידי כולם - 'בוגד', (גם היום יש מי שקוראים לו כך)".

על רקע פסיקת בג"ץ שחייבה את המדינה לחוקק חוק גיוס, מתח הרב גנץ ביקורת על מערכת המשפט: "הבג"ץ, בחוסר חכמה, אלץ את המדינה לחוקק חוק לגיוס. היה עליו לומר, שבעיה חברתית בסדר גודל כזה היא מעבר לכוחו של בית המשפט. בלית ברירה, הממשלה אכן מחוקקת. אבל ככל שהחוק יהיה פחות נוקשה, כך ייטב. יאפשר לתהליך האיטי להתקדם באופן טבעי".

לסיום חתם בדברי חיזוק לציבורו: "תפקידנו הוא, לנסות לדבר על לבם של צעירים חרדים שיצטרפו לעזרת ה' בגיבורים, אבל לעשות זאת באהבה, ועם הבנה של הקשיים!"