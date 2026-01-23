בוועידת ערוץ 7 שהתקיימה השבוע בנושא חוק הגיוס, נצפו רבנים, שרים ואישי ציבור שדנו יחד בשאלה האם ניתן להגיע לפשרה או שמא צפוי פיצוץ בלתי נמנע בין המגזרים.

בוועידה השתתפו בין היתר שר התקשורת שלמה קרעי, ח"כ יולי אדלשטיין, הרב יגאל לוינשטיין, ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין הרב אליעזר שנוולד, והורים שכולים - בהם הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת עתניאל.

הרב לוינשטיין בשיחה עם השר קרעי צילום: ערוץ 7

מזל טוב לאשת התקשורת והמגישה עדן הראל לרגל נישואי בנה הבכור. הראל שיתפה: "כמה דמעות, כמה התרגשויות. תודה להשם על כל החסד".

השבוע נערך ערב קהילתי חגיגי לציון 40 שנה לשבט קוממיות במרכז שפירא, תחת הכותרת "מאז ועד היום". המשתתפים נהנו מערב נוסטלגי עם זיכרונות ילדות, חוויות משותפות ותמונות מהעבר.

האירוע התקיים ביוזמת לימור דסקל, מנהלת המרכז לצעירים שפיר, בשיתוף שמרית (ביטון) נעמן ואחיה חממי, ילידי המקום.

מפגש יום הולדת 40 צילום: אושרת עקיבא

העיתונאי עקיבא נוביק מצטרף לטור שבועי חדש בעלון 'הדור', לאחר שהודיע מוקדם יותר השבוע על סיום כתיבתו בעלון 'שביעי', בו פרסם מאות טורים לאורך השנים.

עקיבא נוביק צילום: כאן חדשות

צורי יפרח, מבכירי לשכת השר אופיר סופר, הפגין יכולות שירה בהילולה שקיים לכבוד הבבא סאלי.

צורי יפרח בשירה ללא קרדיט

הרב בן ציון אלגאזי, ראש ישיבת רמת גן וראש מכון צורבא מרבנן, הועלה השבוע לדרגת סגן אלוף בצה"ל במסגרת שירות המילואים ברבנות הצבאית.

הרב אלגאזי משמש כראש צוות חליטה, העוסק בזיהוי חללים - אחד התפקידים הרגישים והמורכבים ברבנות.

האלוף בר כליפא מעניק את הדרגות צילום: באדיבות המצלם

אירוסין נערכו השבוע לרזיאל בוארון מעמיחי, בנו של ח"כ אביחי בוארון, שהתארס עם הודיה, בתו של חיים רוזנצוויג מאחיה.

ריקודים באירוסין צילום: ללא קרדיט

שירות הסרטים הישראלי העניק לערוץ 7 הצצה בלעדית לסרט תיעודי נדיר בבימויו של נתן גרוס משנת 1971, המתעד את חייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

הסרט כולל תיעוד מצולם וייחודי של הרב דוד כהן - "הרב הנזיר", מגדולי תלמידי הראי"ה, שנה לפני פטירתו.

הרב הנזיר באדיבות שירות הסרטים הישראלי

מזל טוב ליועץ התקשורת החרדי חזקי שכטר לרגל הולדת בתו. שכטר כתב: "תודה על כל החסדים".

ח"כ אוהד טל נפגש עם ראש ישיבת 'מרכז הרב', הרב יעקב שפירא, לעדכון סביב "חוק הרב קוק" שמוביל טל בכנסת.

החוק נועד לעגן את מורשת הרב קוק כנכס תרבותי של מדינת ישראל, ולהבטיח את הנגשת תורתו לכלל הציבור.

ח"כ טל בבית הרב צילום: ללא קרדיט

פרופ' הרב יהודה ברנדס הודיע על סיום כהונתו כנשיא מכללת הרצוג ופרישתו לגמלאות, לאחר שלוש כהונות. את מקומו ימלא פרופ' אבישלום וסטרייך.

הרב פרופ' יהודה ברנדס צילום: ערוץ 7

ועדת מכרזים במשרד הביטחון בחרה השבוע בתא"ל (מיל') מרדכי בניטה לתפקיד פרויקטור המרחב המזרחי.

בניטה שימש קודם לכן כמשנה למנכ"ל משרד הביטחון, וכן כיהן כמנכ"ל משרד ירושלים ומורשת והמשרד להשכלה גבוהה.

מרדכי בניטה צילום: אליהו ינאי

בפאנל שעסק בחוק הגיוס באוניברסיטת רייכמן בהרצליה, תועדו בשולי הכינוס איריס חיים, אמו של יותם ז"ל, האב השכול דדי שמחי ואיש התקשורת ישראל כהן, משוחחים על הצורך לרפא את הקיטוב בחברה הישראלית ולגשר על הפערים הקיימים.

כהן לצד שמחי וחיים צילום: ללא קרדיט

המטה הדתי של מפלגת ישראל ביתנו, בראשות ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, התכנס השבוע בכנסת לפגישה עם יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן. בין המשתתפים: איתן קרנטמן מגוש עציון, וליאור זברג מיצהר - חתנה של השרה אורית סטרוק.

חברי המטה במפגש צילום: טנא תקשורת

כ-50 סטודנטים לתקשורת, משפטים ומדיניות בתוכנית המנהיגות "העידן החדש" של תנועת תקומה, נפגשו השבוע עם איש התקשורת יותם זמרי.

המפגש צילום: העידן החדש

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לציונו של הבבא סאלי ותועד בתפילה.

סמוטריץ' בציונו של הבבא סאלי צילום: דוברות

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, תועד משקה וויסקי להמונים בהילולה המסורתית של הבבא סאלי בנתיבות.

סוכות בהילולה צילום: ללא קרדיט

במוצאי שבת נערך האירוע השנתי של קבוצת הריצה "רצי דני לוד", לזכרו של דני גונן הי"ד. האירוע, שנערך באולם "זכור לאברהם" בלוד, איחד מאות מתושבי העיר סביב ערכי זיכרון וחוסן קהילתי. בין המשתתפים: חבר מועצת העיר אבי גולדברג, יועץ התקשורת אודי טנא וראש העיר יאיר רביבו.