פרשנים פלסטינים מודים כי פעילות הסיכול הביטחונית של ישראל ביהודה ושומרון מצליחה לבלום את יכולת ארגוני הטרור לבצע פיגועים נגד יעדים ישראליים, והדבר בא לידי ביטוי בירידה משמעותית במספר הפיגועים, במיוחד במוקדי הטרור בג'נין, שכם וטולכרם.

אחמד רפיק עווד, פרשן פוליטי, אמר לסוכנות הידיעות "קודס פרס" כי הירידה במספר הפיגועים נובעת ישירות מהפעלת מנגנוני הסיכול הישראליים, אולם לשיטתו אין בכך כדי לבשר על סיום "ההתנגדות", אלא על היערכות מחדש של הארגונים הפלסטיניים.

בראיון לערוץ "אל־ג'זירה" הסביר פאיז אל־דווירי, מומחה לענייני ביטחון, כי תפיסתה הביטחונית של ישראל נשענת על עיקרון "המכה המקדימה", שבמסגרתו פועלים כוחות הביטחון לפרק כל תשתית ארגונית עוד לפני הבשלתה לפעילות צבאית באמצעות מעצרים, חיסולים וכניסות צבאיות לעומק השטח הפלסטיני.

לדבריו, פעילות זו מצליחה לצמצם את מספר הפיגועים שבוצעו בפועל, אך אינה מטפלת בשורשי התופעה ובגורמים שמניעים את הפלסטינים להמשיך ב"מאבק המזוין" נגד ישראל.

על הירידה בהיקף פיגועי הטרור מעיד דוח של מכון המחקר הפלסטיני "מועטא", שלפיו בשנת 2025 בוצעו 221 פיגועי ירי ביהודה ושומרון, לעומת 1,143 פיגועי ירי בשנת 2024, 2,053 פיגועי ירי בשנת 2023 ו־848 פיגועי ירי בשנת 2022.