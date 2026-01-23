חבר הכנסת איימן עודה (חד"ש) אומר כי לפי הסקרים כ־85 אחוזים מערביי ישראל תומכים בהקמת רשימה משותפת אחת שתתמודד בבחירות לכנסת, וכי האחדות הפוליטית היא המפתח למיצוי הכוח האלקטורלי של הציבור הערבי.

אתמול חתמו ראשי המפלגות הערביות באירוע בסח’נין על מסמך התחייבות לפעול להקמתה מחדש של הרשימה הערבית המשותפת לקראת הבחירות הבאות, אם כי בשלב זה טרם הושג הסכם סופי על רשימה מאוחדת.

על המסמך חתמו יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר חד"ש איימן עודה, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה ויו"ר רע"ם מנסור עבאס - ארבעת מנהיגי המפלגות שהרכיבו בעבר את הרשימה המשותפת.

בראיון לאתר החדשות הערבי-ישראלי "אל־ג’רמק" אמר עודה כי המשימה הבסיסית כעת היא להעלות את שיעור ההצבעה בקרב הערבים בבחירות לכנסת כדי "להפיל את ממשלת ישראל", שאותה הגדיר "פשיסטית" והאשים באחריות להמשך גל הפשיעה בחברה הערבית.

לדבריו, הדרך הטובה ביותר להעלות את שיעור ההצבעה היא באמצעות אחדות פוליטית, ובאווירה הפוליטית הנוכחית חיוני לגבש רשימה מאוחדת שתאחד את חד"ש, התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי (רע"ם), בל"ד ותע"ל במסגרת אחת.

עודה הביע תקווה כי המהלך יבשיל בקרוב, וכי תתאפשר הכרזה רשמית ומשפטית על הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת, שהשיגה בבחירות 2020 הישג שיא של 15 מנדטים בכנסת.

בפנייתו לרע"ם, המייצגת את הפלג הדרומי של התנועה האיסלאמית, אמר עודה כי ניתן להתגבר על חילוקי הדעות בין המפלגות לנוכח גודל האתגרים, ומטרת־העל של שינוי המפה הפוליטית והחלפת הממשלה.