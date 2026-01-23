בגזרת יהודה התקיים השבוע מבצע נגד מטרות טרור באזור חברון ומפקד גדוד רם, סא"ל א', מספק הצצה אל מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות.

"הפכנו את המציאות והבהרנו שלא נקבל מצב שבו יש חמושים שיורים. מבחינתנו זה טרור לכל דבר כי נשק שמשמש היום לפגוע בתוך החברה הפלסטינית, עלול ברגע אחד להיות מופנה כלפי היישוב היהודי הסמוך", הוא מסביר.

במשך שנים, אירועי ירי בתוך השכונות הפלסטיניות בחברון נתפסו לעיתים כעניין שבשגרה, חלק מסכסוכים חמולתיים או חגיגות. אולם סא"ל א' מבהיר כי הגישה הזו חלפה מהעולם. "רוב אירועי הירי אכן פנימיים, אבל זה לא משנה לאן הקנה יורה, אלא שבסוף התושבים היהודים עלולים להיפגע".

סגן אלוף א', מפקד גדוד רם בחטיבת בנימין צילום: דובר צה"ל

המרחק הקצר ליישוב היהודי בחברון הוא שהוביל להחלטה על המבצע, שהתגבש בערך שבוע לפני היציאה לשטח, תוך תכנון קפדני של כמה שלבים ויעדים נדרשים. המבצע, שבו השתתפו כוחות רבים ומגוונים, החל במעצרים של מבוקשים שהוגדרו כמשמעותיים. לאחר מכן, לראשונה אחרי כ-20 שנים, הצבא כיתר את שכונת ג'בל ג'והר בחברון במשך ימים אחדים. הכתר אפשר לכוחות שליטה מבצעית מלאה במרחב ובתנועות, ופתח את הדרך לשלב הסיזיפי והחשוב ביותר: איתור אמצעי הלחימה שהוסלקו באזור.

"המשימה הייתה לנקות את השטח מהאמל"ח, לסרוק איתורים כולל איתורים רגישים כמו מסגדים ובתים. כמובן כל זה קרה באופן מקצועי עם נציגים של המת"ק, ועם תיעוד מלא - בגלל הרגישות", מדגיש א'.

באופן מפתיע, למרות גודל הכוחות והכניסה ליעדים רגישים, ההתנגדות בשטח הייתה מינורית. סא"ל א' מייחס זאת להרתעה שיצר היקף הכוחות. "כשיש כמה ילדים צועקים זו לא התנגדות. בסוף אף אחד לא שלף את הנשק נגדנו".

למרות הצלחת המבצע, סא"ל א' ריאלי ומבין שהמאבק בטרור ובנשק הבלתי חוקי הוא מרתון, לא ספרינט. "אין ספק שצריך לחשוב על היום שאחרי. אתה צריך להכין פעולה מספיק איכותית, מדויקת ונכונה מבצעית כדי לתת מענה איכותי לאירוע כזה אם יחזור. ברור לכולנו שאירוע כזה יכוללחזור על עצמו".

הוא חושף כי לקראת סיום המבצע, הגדוד כבר מכין את "דפי הפעולה" לעתיד, הכוללים שיתוף פעולה הדוק בין כלל הגורמים. "זה כולל שילוב של עבודה עם מודיעין, עם שב"כ, עם משטרה ועם הכל. ממש חבילה. ברור לנו שזה לא 'עשינו וזהו' וסוגרים את העיניים. אנחנו נשארים עם עין פקוחה".