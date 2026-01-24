ארה"ב השתמשה בנשק סודי בפשיטה הצבאית על ונצואלה, במהלכה נתפס נשיא המדינה לשעבר ניקולס מדורו - כך אמר היום (שבת) הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לעיתון הניו יורק פוסט.

טראמפ הדגיש כי הנשק "המשבש" שהיה רכיב "קריטי" במבצע ללכידת מאדורו, גרם לשיבושים במערכות ההגנה על הנשיא הוונצואליאני לשעבר.

כמו כן, הוא חשף כי ארה"ב לקחה את הנפט שהיה במיכליות הנפט שקשורות לוונצוואלה, ונתפסו על ידי הכוחות האמריקניים. עוד ציין שאף אחת מן הרקטות הרוסיות והסיניות שהיו לוונצואליאנים לא פעלה להגנה בזמן הפעולה האמריקנית ללכידת מאדורו ואשתו בתחילת החודש.

טראמפ הזהיר כי ארה"ב עשויה לפעול קרקעית נגד קרטלי הסמים "בכל מקום", לרבות מקסיקו, מרכזה ודרומה של יבשת אמריקה. "אנחנו עומדים לפגוע בקרטלים, אנחנו יודעים את הנתיבים שלהם. אנחנו יודעים הכל עליהם. אנחנו יודעים היכן בתיהם, אנחנו עומדים להכות בקרטלים", אמר.