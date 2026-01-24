במהלך השבת הותר לפרסום כי פרשת הרצח שטלטלה את המדינה לפני כ-30 שנה ועליה דווח לכאורה על פריצת דרך עוסקת בהיעלמותו של החייל גיא חבר, שנעדר מאז חודש אוגוסט 1997.

לפני כחודש, בעקבות מידע שהתקבל בשב"כ נעצרו חמישה תושבי טובא זנגריה שבצפון, בחשד למעורבות ברצח של חבר - אך החשודים שוחררו לבסוף והפרשה חזרה לנקודת ההתחלה.

חבר, חייל סדיר בן 20 בתותחנים, נעלם ב-17 באוגוסט 1997, אחרי שנראה לאחרונה בבסיס שבו שירת ברמת הגולן. מאז, חרף מאמצי החיפוש, לא היה לכוחות הביטחון קצה חוט שיענה על השאלה מה עלה בגורלו. הוא יצא מהבסיס כשהוא נושא את נשקו האישי מסוג גליל, ומאז נעלמו עקבותיו ולא נמצא שום רמז שיוביל לפענוח התעלומה.