בפעם הקודמת שנפגשו מכבי חיפה ומכבי נתניה, ניצחה נתניה בתוצאה 3:2, במה שהביא לסיום דרכו של מאמן חיפה דייגו פלורס.

מאז, הספיקה גם נתניה להחליף מאמן, אך התוצאה נותרה על כנה, כשהערב (מוצאי שבת) הביסה נתניה את חיפה בתוצאה 1:4.

נתניה שהפסידה למכבי חיפה באצטדיונה הביתי בכל ארבעת המשחקים האחרונים, עלתה ראשונה ליתרון משער מהיר כבר בדקה ה-3, אך חיפה לא הרימה ידיים והשוותה משער של קאני כעבור 4 דקות בלבד.

אחרי שהביסה את האלופה מכבי תל אביב במחזור הקודם בתוצאה 1:4, חיפה קיוותה להפוך את התוצאה, אך דווקא נתניה היא זו שכבשה כשעשתה זאת רגע לפני הירידה להפסקת המחצית.

גם סדרת חילופים של ברק בכר והרכש החדש סדריק דון שהגיע מהפועל ירושלים, לא עזרו לחיפה להשוות בשנית כששוב נתניה היא זו שכבשה.

זה נגמר עם הפתעת המחזור כבר במשחק השני של מחזור מספר 20 של ליגת העל בכדורגל, עם תבוסה של חיפה בתוצאה 1:4.

רוני לוי שגרם לפיטוריו של בכר לפני שנה ממכבי חיפה כשהביס אותו עם הפועל חיפה בתוצאה 1:5, משיג ניצחון ראשון בקדנציה השניה שלו כמאמן מכבי נתניה ומחזיר אותה למקום השישי בטבלת ליגת העל בכדורגל, המקום שמוביל אל הפלייאוף העליון עם ניצחון שני העונה על חיפה, לראשונה מאז עונת 2008/09. עבור החיפאים זה ההפסד הגבוה ביותר העונה ורביעייה ראשונה שהם סופגים.