רועי בן דוד בן 7 נהרג הערב (מוצאי שבת) בתאונת דרכים שארעה בישוב רכסים בצפון.

תחילה הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה תוך כדי פעולות החייאה אך שם נקבע מותו. משפחתו של רועי מקרית ים הגיעה להתארח בשבת אצל משפחה ברכסים שם אירעה התאונה הקטלנית.

על פי החשד, מדובר בתאונת דרכים עצמית של רכב מסוג באגי שבמהלכה רועי עף מהדלת במהלך סיבוב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועיכבה במקום את נהג הרכב.

בני, דודו של רועי בן ה-7, ספד לו: "רועי בן דוד חגג 7 לפני חודש. בן לריטה ומורן, אח לנוי בת השלוש. ילד שקט ואהוב על כולם עם שמחת חיים, שעדיין לא התחיל את חייו. למד בכיתה א' בבית הספר גלים בקריית ים. ילד מתוק שאהוב על כל המשפחה, על הדודים, החברים והשכנים וכל מי שהיה סביבו.

"ילד שקשה מאוד לתאר במילים, שעדיין לא פקח את עיניו. איך אפשר לדבר או לכתוב עליו משהו? מה כבר הוא הספיק לעשות בחיים כה קצרים? איך אפשר להספיד ילד בן 7? אני מבקש ומתחנן, כאבא לילדים וכבן משפחה של רועי - תשמרו על הילדים, תשגיחו עליהם. הילדים שלנו זה העולם שלנו. עוד רגע אחד לחשוב מציל עולם שלם".

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתנאל מנחם ודוד אברהם, סיפרו "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות בפלג גופו העליון.

סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

22 בני אדם נהרגו מתחילת חודש ינואר. ביום חמישי בערב נהרגו שניים בתאונת דרכים בכביש הסרגל: ברק בר, בן 22 מעפולה, נהרג מפגיעת רכב בזמן שהוא ובני משפחתו ירדו לסייע לנפגעים בתאונה אחרת. מלבד ברק נהרגה בתאונה גם איילת גרניט שסייעה אף היא לנפגעים.

ביום שישי נהרג עומרי חזן, תושב חדרה, לאחר שנפגע ממשאית בזמן שרכב על אופנוע בכביש 67, סמוך לקיבוץ מעיין צבי שליד זיכרון יעקב.