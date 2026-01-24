באנדרטת "החץ השחור" הצופה אל מרחבי חבל עזה, התכנסו לקראת שבת כ-100 בנות מכל רחבי הארץ לשבת שכל כולה הוקדשה למוכנות הרעיונית והמעשית להתיישבות בעזה.

במהלך השבת נפגשו הבנות עם נשות תנועת נחלה: תחיה חיים רכזת גרעיני ההתיישבות, הדר בר חי רכזת הגרעין באתר הזמני בחלוצי עזה, שושנה באואר מותיקי פעילי תנועת נחלה ואיילת שליסל דוברת התנועה.

המפגשים והשיחות התמקדו בחיבור שבין החזון לצעדים המעשיים בשטח לקראת הקמת יישובים יהודיים בעזה.

תחיה חיים הדגישה: "השבת נכחנו ולראות את העוצמות של בנות הנוער הפועלות במרץ ושמחת נעורים לממש את חזון ההתיישבות היהודית בעזה בהקדם".

רגע השיא של השבת נרשם בסיור שנערך אל מול פני עזה, מאות מטרים מהגדר. שם, מול נופי חורבות עזה, התחזקה בקרב המשתתפות ההבנה כי המרחק הפיזי הקצר מהיישובים שנחרבו הוא קריאת כיוון ברורה לשוב ליישב את חבל הארץ המשמעותי הזה.

המארגנים מציינים כי השבת שימשה כהכנה משמעותית לקראת אירוע הנטיעות של תנועת נחלה שיתקיים ביום חמישי, י"ח שבט (5.2). בתנועת נחלה קוראים לציבור הרחב "לא להיכנע לתכתיבי 'מועצת השלום' של ממשל טראמפ ולא לאפשר שלטון זר בעזה. הפתרון היחיד הוא התיישבות יהודית מלאה בעזה".