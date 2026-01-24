יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שיגר הערב (מוצאי שבת) מכתב לראשי מפלגות הגוש שמתנגדות לראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא להם לחתום כבר עכשיו על מסמך התחייבות המפרט את קווי היסוד לחוק גיוס עתידי.

"מתוך אחריות עמוקה לביטחון מדינת ישראל, לחוסנה החברתי ולערך השוויון בנטל, הנני סבור כי עלינו לפעול לקידום התחייבות משותפת וברורה, שלפיה חוק גיוס כולל, מקיף ושוויוני יהווה עמוד תווך בקווי היסוד של הממשלה הבאה", כתב ליברמן במכתבו.

הוא פירט במסמך חמישה עקרונות שונים מאלה שמקדמת הקואליציה בחוק הפטור גיוס הנוכחי, ושלפיהם יהיו מחויבים לפעול אחרי הבחירות.

לפי העיקרון הראשון, "כל אזרחי ישראל יחויבו בגיל 18 להתייצב בבקו"ם ולעבור הליך חיול מלא, בהתאם לחוק. יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים".

בעקרון השני כותב ליברמן כי "צה"ל בלבד יקבע מי ינותב לשירות צבאי ומי לשירות אזרחי, בהתאם לצורכי הצבא ויכולות המועמד. יודגש כי לא יהיו יעדים, מכסות או פטורים למיניהם. כולם מחוייבים בגיוס - מי לשירות צבאי ומי לשירות אזרחי".

הסעיף השלישי: "השירות האזרחי יופעל וינוהל באחריות האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, ולא באמצעות עמותות חיצוניות או משרדי ממשלה אחרים".

בסעיף הרביעי יכללו המרכיבים הרגישים ביותר מבחינת החרדים: "אי עמידה בחובת הגיוס תגרור שלילת הטבות ותקציבים, לצד הטלת סנקציות אישיות ומוסדיות, כפי שייקבע בחוק".

בסעיף האחרון נכתב: "מדינת ישראל תאמץ עיקרון ברור של 100% זכאות והטבות למשרתים, 0% למשתמטים. אנו מתחייבים לפעול להעברת חוק הגיוס בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל במהלך המושב הראשון של הכנסת ה-26 שתוקם לאחר הבחירות, כחלק מקווי היסוד של הממשלה הבאה".