בסיבוב שעבר שמטה הפועל באר שבע נקודות כשהפסידה לעירוני קריית שמונה בתום דרמה גדולה, במה שהיה ניצחונה הראשון של קריית שמונה על באר שבע מאז מאי 2015.

הערב (מוצאי שבת) נקמה באר שבע בקריית שמונה כשגברה עליה בתוצאה 2:3, על אף יכולת לא מרשימה למדי בלשון המעטה.

באר שבע שכבר תקופה ארוכה לא מצליחה להציג יכולת גבוהה, עלתה ליתרון ראשון משער מוקדם בדקה ה-9 של אור בלוריאן, אך בדקה ה-26 ספגה שער יפייפה מבעיטה של איתי מרדכי הצעיר.

באר שבע הלחוצה לא ויתרה וכעבור 5 דקות בלבד החזירה לעצמה את היתרון משער של אליאל פרץ ואת השני שלו כבש לאחר הפסקת המחצית, בדקה ה-59.

נגמר? לא אם זה תלוי בהגנה הרעה של באר שבע.

איתי מרדכי צימק את התוצאה עם שער שני שלו במשחק בדקה ה-68 ובדקה ה-97, כמעט ובאר שבע ספגה שוב מיריבה.

אחרי ההפסד הדרמטי להפועל ת"א במחזור הקודם בדקה זו, הפעם הייתה קרובה קריית שמונה לכבוש שער דרמטי מול הפועל באר שבע, אך הכדור נעצר בקורת השער של באר שבע.

זה נגמר עם 2:3 לזכות באר שבע שחוזרת זמנית למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, עד אחרי משחקה מחר של בית"ר ירושלים.

באר שבע שומרת על המאזן הביתי המרשים כשהיא ללא הפסד באצטדיון טוטו-טרנר הביתי ועל הדרך נוקמת בקריית שמונה על ההפסד בסיבוב הקודם.