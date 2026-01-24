זעזוע בכרמל. שעה בלבד עברה מאז הפסידה הפועל חיפה משחק ליגה נוסף עד שהודיעה על פיטורי מאמנה, שחקן העבר גל אראל.

הפועל חיפה שהשיגה נקודה אחת בלבד מתוך 12 האחרונות, וספגה 10 שערים בארבעת המחזורים הללו, הגיעה למשחק הערב (מוצאי שבת) בתקווה שלפחות את נועלת הטבלה, מכבי בני ריינה שניצחה רק 2 משחקים העונה, תצליח לנצח ולנשום מעט אוויר.

לצערה, גם הפעם זה לא קרה, כאשר דווקא ריינה היא זו שיצאה עם כל שלוש הנקודות, כשאנטוניו ספר כבש לזכותה בפנדל בדקה ה-80.

ריינה שספגה יותר שערים מכל קבוצה אחרת בשתי הליגות המקצועניות העונה, עם 45 כאלה, הצליחה לשמור על שער נקי משחק שני ברציפות ובסופו של דבר גרמה לפיטוריו של אראל.

בהודעה מטעמה כתבה הפועל חיפה כי ההחלטה על פיטוריו של אראל הגיעו "בעקבות סדרת התוצאות האחרונות הלא מוצלחות", כאשר הפועל חיפה במרחק נקודה אחת בלבד מהקו האדום המוביל אל הליגה השניה.

מי שעשויים לתפוס את מקומו של אראל אלו שניים שכבר פוטרו העונה בליגת העל - יוסי אבוקסיס וחיים סילבס. משחק הכיסאות בליגת העל נמשך.