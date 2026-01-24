ארבעה ימים עברו מאז נעצרה הפועל ירושלים באירופה, כשהפסידה לבחצ'שהאיר הטורקית במסגרת היורוקאפ האירופי, הפסד שקטע לה רצף של 11 ניצחונות במפעל השני בחשיבותו של הכדורסל האירופי.

הערב (מוצאי שבת) חזרה במהרה הפועל ירושלים למסלול הניצחונות, אך זה לא היה קל כמו שהיה מצופה ממנה לעשות.

ירושלים הצפינה עד לכפר בלום, מקום בו לא הצליחה לנצח מאז אוקטובר 2021 וכמעט ששוב יצאה מנוצחת מהצפון. אמנם שלוש דקות מהפתיחה הובילה ירושלים בבטחה כשפתחה פער בן 12 נקודות, אך בתחילת הרבע השני היתרון כולו קוזז וההובלה עברה למארחים מהצפון שנמצאים במקום האחרון בטבלת ליגת העל בכדורסל.

המשחק נותר צמוד לכל אורכו ורק התעוררות של מי אם לא ג'ארד הארפר וריצת 7:0 של האורחים מהבירה ברבע האחרון השאירו את ההובלה בידיים של הירושלמים. החטאה של רז אדם איפשרה לירושלים לחגוג סופית ניצחון ליגה שני ברציפות וראשון מאז 2021 באולם הצפוני.

זה נגמר עם 81:76 לזכות ירושלים, רגע לפני שהיא פוגשת את הפועל ת"א במוצאי השבת הבאה למשחק ישיר על הכרטיס לשלב חצי גמר גביע המדינה בכדורסל.

גליל עליון עם הפסד 11 ברציפות שמשאיר אותה עמוק בתחתית טבלת ליגת העל בכדורסל.