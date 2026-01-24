סוכנים פדרלים ירו למוות היום (שבת) באלכס ג'פרי פריטי, בן 37, תושב העיר מיניאפוליס שבמינסוטה.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראים כמה סוכנים נאבקים עם אדם כשלפחות אחד מהם מכה אותו עם חפץ.

לאחר מכן נשמעות לפחות עשר יריות תוך חמש שניות והאדם נראה נופל לרצפה. התקרית גררה עימותים בין מאות מפגינים לכוחות הפדרלים שנמצאים בעיר לשם מבצע האכיפה הנרחב של ממשל דונלד טראמפ נגד מהגרים לא חוקיים.

המשרד לביטחון המולדת מסר לאחר הירי היום כי הקורבן, ששמו טרם הותר לפרסום, נשא עמו אקדח ושתי מחסניות.

המשרד אף פרסם תמונה של האקדח. מפקד משטרת מיניאפוליס, בריאן או'הרה, אמר כי ההערכה היא שהקורבן הוא גבר בן 37 תושב העיר. הוא הוסיף כי לא היה לו עבר פלילי, ושהוא נשא את הנשק ברישיון.

הנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו Truch Social תמונה של האקדח שאותו נשא הגבר, "זה האקדח, טעון (עם שתי מחסניות מלאות נוספות!) ומוכן לפעולה - מה הסיפור?", תהה טראמפ.

"איפה המשטרה המקומית? מדוע לא הורשו להגן על סוכני ICE? ראש העיר והמושל ביטלו את המשימה? נאמר שרבים מהשוטרים לא הורשו לעשות את עבודתם, וש-ICE היו צריכים להגן על עצמם - לא דבר קל לעשות!".

טראמפ טען כי "מהגרים פושעים בלתי-חוקיים הורשו לחדור למינסוטה באמצעות מדיניות הגבולות הפתוחים של הדמוקרטים. אנחנו רוצים את הכסף בחזרה, ואנחנו רוצים אותו בחזרה עכשיו. ראש העיר והמושל מסיתים למרד עם הרטוריקה הפומפוזית, המסוכנת והיהירה שלהם! 12,000 מהגרים פושעים בלתי-חוקיים, רבים מהם אלימים, נעצרו והוצאו ממינסוטה. אם הם עדיין היו שם, הייתם רואים משהו גרוע בהרבה ממה שאתם עדים לו היום!".

מאות מפגינים הגיעו לצומת הרחובות שבו התרחש הירי, ודרשו את מעצר הסוכנים שהיו מעורבים בו. הכוחות הפדרליים ירו גז מדמיע, גז פלפל ורימוני הלם לעבר הקהל.

מושל מינסוטה, טים וולז, כתב ברשת החברתית X כי שוחח עם הבית הלבן על הירי. "למינסוטה נמאס, זה מחליא", ציין. "הנשיא חייב לסיים את המבצע הזה. תוציא את אלפי הסוכנים האלימים וחסרי הניסיון האלה מהמדינה. עכשיו".

"למינסוטה יש את כוח האדם שיקפיד לשמור על ביטחון האנשים", הדגיש. "סוכנים פדרלים לא צריכים לשבש את היכולת שלנו לעשות את זה".