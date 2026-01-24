יאניס אנטטוקומפו, כוכבה של קבוצת מילווקי באקס מליגת ה-NBA נעדר מוקדם יותר השנה משמונה משחקים לאחר שנפצע בשוק רגלו הימנית.

אמש, במשחק בו הפסידה קבוצתו מילווקי לדנבר בתוצאה 100:102, ירד אנטטוקומפו מהפרקט 34 שניות לסיום המשחק זאת בשל פציעה חוזרת באותו המקום בדיוק - שוק רגלו הימנית.

על פי ההערכות, הפעם הכדורסלן היווני צפוי להיעדרות ממושכת יותר, כשזה ייעדר לפחות במשך 6 שבועות.

משמעות הדבר היא כי היווני שנבחר בפעם העשירית ברציפות לאירוע האולסטאר של ה-NBA, אירוע הכדורסל היוקרתי ביותר בעולם, צפוי להיעדר ממנו.

מי שעשוי לתפוס את מקומו הוא לא אחר מאשר דני אבדיה, זאת בשל הפורמט החדש של אירוע האולסטאר ב-NBA, לפיו כל נבחרת תכלול 8 שחקנים אמריקאים ו-8 שחקנים אירופיים. העידרותו של היווני מהאירוע היוקרתי, עשוי להכניס במקומו את אבדיה לחמישייה ובכך לעשות היסטוריה גדולה כשחקן הישראלי הראשון אי פעם באירוע הכוכבים הגדול.

בינתיים גם אבדיה עצמו סובל מפציעה כשזה שוב סובל מכאבים בגבו שגרמו לו שוב להיעדר ממשחקה של קבוצתו פורטלנד בהפסד לטורונטו. הישראלי אמור להחלים כשישוב לשחק כבר השבוע, ובכל מקרה ינסה לעשות כל מה שהוא יכול כדי להיות כשיר במידה שייבחר לאירוע האולסטאר היוקרתי.