ההורים לויטקוף: קודם רן, אחר כך רפיח וידאו: מטה משפחות החטופים, תמונה: אוריאל אבן ספיר

כ-841 ימים לאחר חטיפתו של רן גואילי נערכה הערב (מוצאי שבת) עצרת הזדהות בבית הספר מיתרים שביישוב מיתר.

גואילי נחטף בעת שיצא להגן על יישובי עוטף עזה ועל משתתפי מסיבת נובה בשביעי באוקטובר. העצרת התקיימה בשעה שבחדרי הדיונים נדון יישום שלב ב' של ההסכם, לרבות פתיחת מעבר רפיח - טרם השלמת שלב א' והשבתו של רן.

מאות בני אדם הגיעו להשתתף בעצרת, בהם שורדי השבי רעיה רותם, איתן הורן ועמרי מירן, משפחות חטופים ובני משפחת גואילי. בין הדוברים היו איתן הורן, ששוחרר מהשבי באוקטובר, בליווי גיסתו דליה קושניר, דני מירן - אביו של החטוף עמרי מירן, ואורית מרק אטינגר ששכלה את אביה ואת אחיה. האירוע לוּוה בשירה של הזמר והיוצר אוהד חיטמן.

במרכז העצרת עמדו דבריהם של טליק ואיציק גואילי, הוריו של רן. טליק אמרה, "מפה, מעל הבמה הזאת אנחנו רוצים להעביר מסר לוויטקוף ולקושניר ולנשיא טראמפ שעסקאות צריך לסיים ומה שמתחילים צריך לגמור. השלב הראשון לא הסתיים ועדיין לדעתנו לא נעשו מאמצים של חמאס, לא נעשו כל המאמצים כדי להחזיר את רני הביתה. יש פחד לא פשוט שהולך אולי להיפתח מעבר רפיח אבל אנחנו נעמוד ונצעק עד כמה שאפשר שאנחנו לא ממשיכים עד שרני שלנו חוזר הביתה. אנחנו יודעים שהצבא עובד חזק, אנחנו מודעים לכל מה שקורה בשטח ואנחנו באמת באמת מקווים לבשורות טובות ואנחנו מקווים שזו הפעם האחרונה שנפגש פה במיתר".

שורד השבי איתן הורן אמר בהתרגשות, "אני לא יכול להשתקם באמת עד שרן לא בבית. המאבק להשבתו הוא חלק בלתי נפרד מהשיקום האישי שלי, והוא חלק מהשיקום שלנו כחברה וכעם... אתמול שגב אמר שככל שהוא לומד על רן, כך הוא בטוח שהם היו יכולים להיות חברים קרובים. ואני מצאתי את עצמי חושב, שאני לא יכול להיות חבר שלו, כי אני מעריץ של רן... יש לנו חובה ברורה: להחזיר את רן לקבורה ראויה בארץ ישראל. זו חובה מוסרית שלנו כעם, וזו חובה אישית שלי כאדם".

דליה הורן, גיסתם של איצן ויאיר הורן, אמרה, "רני, להבדיל מהגיסים שלי שנחטפו ממיטתם בניר עוז, כן בחר. הוא קפץ מהמיטה, פצוע, ורץ להציל חיים. רני הוא הערכים עליהם אנחנו נלחמים ולכן אין שיקום ואין מעבר לשלבים הבאים כל עוד המשימה לא הושלמה ורני לא בבית... לא ניתן לדבר על שלום במזרח התיכון כל עוד רני שלנו בעזה. הלחץ כרגע צריך להיות מופנה למימוש החלק הראשון של העיסקה".

דני מירן, אביו של עומרי מירן, התייחס להצהרותיו של הנשיא טראמפ, "הנשיא טראמפ, מנהיג העולם, הכריז השבוע שהוא יודע היכן מחזיקים את רן, הכרזה מעודדת, הכרזה אשר מחייבת את אומרה להשיב את רן הביתה... לא מקובלת עלי ההחלטה לעבור לשלב ב' של ההסכם ללא השלמת שלב א', אשר סיומו מחייב את החזרתו של רן אלינו".

העצרת נחתמה בתפילה להשבתו של רן, שנכתבה במיוחד לאירוע על ידי יחיאל אוריאן, חבר המשפחה.