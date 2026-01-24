בירושלים הביעו כעס על השליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף שמפעיל לחץ לפתוח את מעבר רפיח לפני החזרתו של גואילי.

גורם ישראלי שביקש לשמור על עילום שם מתח ביקורת חריפה בשיחה עם ynet: "וויטקוף דחף להכניס את היריבה הגדולה שלנו טורקיה אל הגבול. השעון מתקתק אחורנית עד העימות עם טורקיה, שיהיה סכנה של ממש לביטחון שלנו".

במהדורת כאן חדשות דווח כי בישראל הופתעו מההכרזה על פתיחת מעבר רפיח וידרשו תשובות מהשליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. מחר יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, שצפוי לאשר את פתיחת המעבר ולדון גם בנעשה באיראן.

ביקורם של וויטקוף וקושנר, שנחתו היום בישראל, לא היה מתוכנן, והוא נערך לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ההכרזה על פתיחת המעבר במסגרת השקת "מועצת השלום" של הנשיא טראמפ.

במהלך ביקורם דנים וויטקוף וקושנר עם נתניהו על פתיחת מעבר רפיח, זאת לפני השבתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי. משפחתו של גואילי, מסרה כי "הנשיא טראמפ בעצמו אמר השבוע בדאבוס כי החמאס יודע היכן הבן שלנו. אנחנו תוהים מדוע הלחץ מופנה למקום הלא נכון".

"הלחץ לא אמור להיות על ממשלת ישראל שתמשיך למלא את חלקה בהסכם בעוד חמאס מתעתע בעולם כולו ומסרב להחזיר את החטוף האחרון, בהתאם להסכם שחתם עליו. אנו קוראים לראש ממשלת ישראל לפנות לשליחים האמריקנים המכובדים ולומר שמי שרוצה להתקדם לשיקום עזה ושלום במזרח התיכון טוב יעשה אם ימקד את המאמצים קודם כל בהשבתו של רני הביתה", לשון ההודעה.