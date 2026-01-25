מזג האוויר מחר (ראשון) יהיה נאה, עם עלייה קלה בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות. זיהום האוויר ברוב חלקי הארץ צפוי להיות גבוה, עקב ריכוזי אבק.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם עננות גבוהה. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, והלחות תהיה נמוכה יחסית. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה באחוזי הלחות. בלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה נוספת בטמפרטורות. גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח. בחרמון יירד שלג.