חברת טבע הודיעה הערב (מוצאי שבת) על ריקול למזון התינוקות נוטרילון שלב 1, 800 גרם, שיוצר בתאריך 8 ביולי 2025, ותאריך התפוגה שלו הוא 1 ביולי 2027.

"האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן צרוליד (Cereulide) המיוצר על ידי החיידק bacillus cereus, עקב האירועים האמורים ולאור זאת נמצאה חריגה מהרף המעודכן של הטוקסין. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר".

מספר מצומצם של אותן יחידות נמכרו בשמונה בית מרקחת: מערופארם בע"מ באכסאל, בית מרקחת מלק בכפר מנדא, בית מרקחת המרכז בדבוריה, בית מרקחת ברכה פארם בשפרעם, בית מרקחת יהודית בת"א, בית מרקחת הסנה מרפא בקניון ערים גוש עציון, בית מרקחת עמיד פארם בכפר מועאויד ובית מרקחת סלמה פארם כאוכב אבו אלהי בכפר כאוכב.

שם המוצר: נוטרילון שלב 1 800 גרם:

מספר אצווה: 2027.01.07

ברקוד: 8712400802499

שם היבואן: טבע ישראל בע"מ

שם היצרן: נוטרישיה

"יודגש כי רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר מצומצם של יחידות. לקבלת רשימת נקודות המכירה בהן נמכר המוצר יש לפנות למוקד השירות של נוטרילון. במקרים חריגים, הטוקסין עלול לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית יש להיוועץ עם רופא. בנסיבות אלה האיסוף נעשה כמשנה זהירות בתיאום עם משרד הבריאות. לשאלות ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של נוטרילון במספר 1-800-300-123".

מנוטרילון נמסר: "נוטרישה, מבית דנונה, יצרנית נוטרילון, מקפידה על הסטנדרטים המחמירים ביותר של איכות ובטיחות, וכל מוצריה עוברים בדיקות מקיפות לפני יציאתם ממפעל הייצור בהולנד. כמו כן, עם הגיעם לישראל המוצרים נבדקים על ידי משרד הבריאות ומשוחררים לשוק על-פי אמות המידה המקובלת בתעשייה הפרמצבטית, על ידי המפיצה טבע.

"נוטרילון עדכנה את משרד הבריאות ללא דיחוי ומבצעת בתיאום עמו - וכמשנה זהירות בלבד - משיכה נקודתית של אצווה אחת (מוצר) של פורמולת Nutrilon שלב 1 (800 גרם) - מספר אצווה BBD 2027.01.07 - בשל היתכנות להימצאות צרולידים. יודגש, כי כל הבדיקות שערכה היצרנית מאשרות שהמוצרים באצווה זו בטוחים לחלוטין, ולא נמצאו בהם רמות צרולידים העלולות לגרום לסיכון בריאותי כלשהו, אך כמשנה זהירות, ומתוך מחויבות לשקיפות, מוצרי האצווה הספציפית הזו נאספות מהשוק ולא ישווקו. נוטרילון תמשיך לפעול בתיאום מלא עם משרד הבריאות ולספק מענה לכל שאלה דרך מוקד השירות".