הרשויות בגרמניה עצרו ביום שישי האחרון אזרח לבנון, בחשד כי היה מעורב בפעילות טרור במסגרת ארגון חמאס, ובכלל זה תכנון מתקפות נגד מוסדות יהודיים וישראליים באירופה. כך דווח במגזין "דר שפיגל".

החשוד נעצר בנמל התעופה ברנדנבורג שבברלין, מיד לאחר שנחת בטיסה מביירות. לדברי התביעה הפדרלית בגרמניה, האיש סייע להשיג 300 כדורי תחמושת באוגוסט 2025, ונטען כי היה שותף בתכנון פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראליים.

על פי החוקרים הגרמנים, הוא פעל יחד עם אחד משלושה פעילי חמאס שנעצרו באוקטובר האחרון בברלין. באותה פרשה נעצרו שני אזרחי גרמניה ואזרח לבנון נוסף. חיפושים נערכו גם בלייפציג ובאוברהאוזן.

החשוד צפוי להופיע בקרוב בפני שופט פדרלי, אשר יכריע אם יישאר במעצר עד תום ההליכים. חמאס מוגדר כארגון טרור בידי גרמניה, ארצות הברית, בריטניה, ישראל ומדינות נוספות. גרמניה אסרה על פעילות הארגון לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר.