עד לא מזמן, לא רבים ידעו מיהו השופט מנחם מזרחי. בתקופה האחרונה קשה לפתוח מהדורות חדשות בלי לשמוע את השם שלו בהקשר מרכזי אחד - השופט שמטריף את רשויות אכיפת החוק.
האיש שגדל בפרקליטות והיה בשר מבשרה לא מפחד לפסוק בכל פעם מחדש נגד בקשות המשטרה והתביעה. מאז שהפך לשופט שדן בפרשות לשכת נתניהו, מזרחי שולח ידיים לאש בכל פעם מחדש, ולא נרתע גם כששופטי המחוזי שמעליו מקפידים להפוך את ההחלטות שלו.
מתנגדיו של מזרחי טוענים שהוא מוטה לצד אחד, אפילו לוחשים מאחורי גבו שהוא ביביסט. מנגד תומכיו בטוחים שאין שופט אמיץ ממנו. אז מי אתה, השופט מזרחי?