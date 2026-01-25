‫עד לא מזמן, לא רבים ידעו מיהו השופט מנחם מזרחי. בתקופה האחרונה קשה לפתוח מהדורות חדשות בלי לשמוע את השם שלו בהקשר מרכזי אחד - השופט שמטריף ‫את רשויות אכיפת החוק. ‫

האיש שגדל בפרקליטות ‫והיה בשר מבשרה ‫לא מפחד לפסוק בכל פעם מחדש ‫נגד בקשות המשטרה והתביעה. ‫מאז שהפך לשופט שדן בפרשות ‫לשכת נתניהו, ‫מזרחי שולח ידיים לאש ‫בכל פעם מחדש, ‫ולא נרתע גם כששופטי המחוזי שמעליו ‫מקפידים להפוך את ההחלטות שלו. ‫

מתנגדיו של מזרחי טוענים ‫שהוא מוטה לצד אחד, ‫אפילו לוחשים מאחורי גבו ‫שהוא ביביסט. ‫מנגד תומכיו בטוחים ‫שאין שופט אמיץ ממנו. ‫אז מי אתה, השופט מזרחי?