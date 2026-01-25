בליכוד מעוניינים לצרף דמות רצינית המזוהה עם עולם המשפט ועל הכוונת נמצא יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, כך דיווח יובל קרני בעיתון "ידיעות אחרונות".

על פי הדיווח, בשבועות האחרונים נשלחו לחברי ליכוד סקרים העוסקים בשאלת צירופו של רוטמן למפלגה.

גורמים בליכוד טענו כי המטרה היא למנוע, על פי בקשת ראש הממשלה, את הותרת הובלת הנושא המשפטי בכנסת בידיה של ח"כ טלי גוטליב שצפויה להתברג במקום גבוה בפריימריז.

רוטמן, כיום חבר מפלגת הציונות הדתית, היה חבר בליכוד עד שנת 2019 וכששימש עורך דין פרטי ייצג מספר חברי כנסת מהליכוד בזירה המשפטית.

ח"כ משה סעדה אמר לו באחרונה באחת מישיבות ועדת החוקה "שמחה, אתה כבר משוריין בליכוד" - ברמיזה לכך שבמפלגה מעוניינים לצרף את רוטמן.