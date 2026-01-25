ארגון זכויות האדם HRANA, שפועל מארצות הברית ועוקב אחר המתרחש באיראן, פרסם דוח עדכני שמעריך את מספר ההרוגים המאומתים במחאות על 5,459 בני אדם - רובם המוחלט מפגינים.

עם זאת, הארגון מציין כי קיימים למעלה מ-17 אלף מקרי מוות נוספים שנמצאים כעת בבדיקה, כך שסך כל מקרי המוות שקשורים לדיכוי המהומות מוערך בכ-22,490 בני אדם.

מעבר לכך, עדויות שהגיעו מתוך המערכת הרפואית באיראן מציירות תמונה קשה אף יותר. שני גורמים בכירים במשרד הבריאות האיראני, שדיברו עם מגזין "טיים", מסרו כי ביומיים בלבד - 8 ו-9 בינואר - נהרגו יותר מ-30 אלף בני אדם על בסיס נתוני רופאים ואנשי עזרה ראשונה בשטח, שנותחו על ידי רופא איראני גולה.

העיתון הבריטי "דיילי מייל" פרסם נתונים של רופא גולה אחר, שהעריך את סך ההרוגים לאורך כל ימי המחאות בלמעלה מ-33 אלף איש. הדיווחים חושפים גם את היקף הפציעות: כ-100 אלף פצועים, כאשר 30% מהם סובלים מפגיעות ישירות בעיניים, עדות לירי מכוון של כוחות הביטחון לעבר המפגינים.

מדובר במספרים גבוהים בהרבה מההודעות הרשמיות של המשטר בטהראן הטוען כי מספר ההרוגים במחאות עומד על 3,117 בלבד.